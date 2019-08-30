Біля Південного вокзалу «автохами» створюють затори (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Порушники правил паркування отримали на свої авто наліпки Фото: скріншот відео

Поруч із Південним залізничним вокзалом знаходиться два паркінги

Автор проєкту «ЗупиниЛося» Костянтин Андріюк побував на Південному вокзалі в Києві та поспілкувався з водіями, які паркуються в заборонених місцях.

Поруч із Південним залізничним вокзалом знаходиться два паркінги. На одному з них перша година – безкоштовна, а кожна наступна коштує 15 грн.

Проте, автохами продовжують паркуватися на зупинках маршрутного транспорту і створювати постійні затори.

Водії тролейбусів скаржаться, що іноді їм доводиться висаджувати пасажирів аж в третій смузі руху і стояти по 15 хвилин у заторі через порушників правил паркування.

До проєкту Костянтина Андріюка цього разу долучився боксер-важковаговик Владислав Сіренко. Можливо, тому обійшлося без скандалів і бійок.

Як повідомляв «Главком», нещодавно один із рекордсменів збірної України з баскетболу за кількістю проведених матчів Максим Пустозвонов долучився до популярного у вітчизняному інтернет-сегменті проекту «ЗупиниЛося».

Нагадаємо, з 8 липня інспектори з паркування у Києві розпочали фіксацію та оформлення адміністративних правопорушень у частині неправильної зупинки та стоянки транспортних засобів. Також читайте, за що інспектори можуть оштрафувати водіїв.

10 липня в Києві також розпочали евакуацію авто, припаркованих у заборонених місцях, спільно з Патрульною поліцією Києва.

КП «Київтранспарксервіс» повідомляє, що наразі штрафмайданчики, куди евакуюють автомобілі, вже переповнені.

«Через переповненість штрафмайданчиків ДП «Інформ-ресурс» (на вул. Хоткевича, 20Б та на вул. Пухівській, 3) ми готуємо до експлуатації новий на 100 машиномісць у Деснянському районі», - зазначили комунальники.

Читайте також, де порушники можуть забрати свої автомобілі, і скільки їм це коштуватиме.