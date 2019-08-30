Біля Південного вокзалу «автохами» створюють затори (відео)
Порушники правил паркування отримали на свої авто наліпки
Поруч із Південним залізничним вокзалом знаходиться два паркінги
Автор проєкту «ЗупиниЛося» Костянтин Андріюк побував на Південному вокзалі в Києві та поспілкувався з водіями, які паркуються в заборонених місцях.
Поруч із Південним залізничним вокзалом знаходиться два паркінги. На одному з них перша година – безкоштовна, а кожна наступна коштує 15 грн.
Проте, автохами продовжують паркуватися на зупинках маршрутного транспорту і створювати постійні затори.
Водії тролейбусів скаржаться, що іноді їм доводиться висаджувати пасажирів аж в третій смузі руху і стояти по 15 хвилин у заторі через порушників правил паркування.
До проєкту Костянтина Андріюка цього разу долучився боксер-важковаговик Владислав Сіренко. Можливо, тому обійшлося без скандалів і бійок.
Як повідомляв «Главком», нещодавно один із рекордсменів збірної України з баскетболу за кількістю проведених матчів Максим Пустозвонов долучився до популярного у вітчизняному інтернет-сегменті проекту «ЗупиниЛося».
Нагадаємо, з 8 липня інспектори з паркування у Києві розпочали фіксацію та оформлення адміністративних правопорушень у частині неправильної зупинки та стоянки транспортних засобів. Також читайте, за що інспектори можуть оштрафувати водіїв.
10 липня в Києві також розпочали евакуацію авто, припаркованих у заборонених місцях, спільно з Патрульною поліцією Києва.
КП «Київтранспарксервіс» повідомляє, що наразі штрафмайданчики, куди евакуюють автомобілі, вже переповнені.
«Через переповненість штрафмайданчиків ДП «Інформ-ресурс» (на вул. Хоткевича, 20Б та на вул. Пухівській, 3) ми готуємо до експлуатації новий на 100 машиномісць у Деснянському районі», - зазначили комунальники.
Читайте також, де порушники можуть забрати свої автомобілі, і скільки їм це коштуватиме.