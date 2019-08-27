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    Операція «Евакуація» триває: порушників забирають з вулиці Антоновича (фото)

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    Евакуація неправильно припаркованих автомобілів на вулиці Антоновича - Операція «Евакуація» триває: порушників забирають з вулиці Антоновича (фото)
    Евакуація неправильно припаркованих автомобілів на вулиці Антоновича
    Фото: Інспекція з паркування

    Евакуація автівок здійснюється за допомогою сил патрульної поліції

    Сьогодні, 27 серпня, триває евакуація автомобілів на вул. Антоновича у Києві.

    Про це повідомляє Інспекція з паркування.

    Вона попереджає про швидке реагування на випадки порушень правил паркування та про адміністративну відповідальність для власників транспортних засобів у вигляді штрафу, або, якщо автівка суттєво перешкоджає руху, тимчасове затримання транспортного засобу.

    На місці вчинення правопорушення інспектором з паркування друкується повідомлення про притягнення до адміністративної відповідальності, яке розміщується на лобовому склі автомобіля.

    Евакуація автівок здійснюється за допомогою сил патрульної поліції.

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    Операція «Евакуація» триває: порушників забирають з вулиці Антоновича (фото)
    Операція «Евакуація» триває: порушників забирають з вулиці Антоновича (фото)

    Як повідомлялося, 22 серпня інспектори з паркування працювали поблизу станції метро «Лівобережна».

    Нагадаємо, з 8 липня інспектори з паркування у Києві розпочали фіксацію та оформлення адміністративних правопорушень у частині неправильної зупинки та стоянки транспортних засобів. Також читайте, за що інспектори можуть оштрафувати водіїв.

    10 липня у Києві також розпочали евакуацію авто, припаркованих у заборонених місцях, спільно з Патрульною поліцією Києва.

    КП «Київтранспарксервіс» повідомляє, що наразі штрафмайданчики, куди евакуюють автомобілі, вже переповнені.

    «Через переповненість штрафмайданчиків ДП «Інформ-ресурс» (на вул. Хоткевича, 20б та на вул. Пухівській, 3) ми готуємо до експлуатації новий на 100 машиномісць в Деснянському районі», - зазначили комунальники.

    Читайте також, де порушники можуть забрати свої автомобілі і скільки їм це буде коштувати. 

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