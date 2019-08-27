Надійшли у продаж паркувальні талони на вересень: вартість і де можна купити



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Паркувальні талони на вересень

Найдорожчі талони коштують 630 грн

У столиці у продаж надійшли паркувальні талони на вересень. Про це повідомили в комунальному підприємстві «Київтранспарксервіс».

Придбати талони можна:

у кіосках за адресами;

онлайн із безкоштовною доставкою через сервіс КП «ГІОЦ»;

онлайн із безкоштовною доставкою через сервіс Portmone.com;

безпосередньо в офісі КП «Київтранспарксервіс», телефон для довідок – (044) 383-20-37.

Вартість талонів для всіх зон – 630 грн, для ІІ та ІІІ зони – 441 грн, для ІІІ – 315 грн.

Детальніше про талони, правила їх використання та паркувальні зони можна дізнатись на сайті підприємства.

Нагадаємо, з 1 липня 2019 року у Києві почали діяти паркувальні талони нового зразка.

З 8 липня інспектори з паркування у Києві розпочали фіксацію та оформлення адміністративних правопорушень у частині неправильної зупинки та стоянки транспортних засобів. Також читайте, за що інспектори можуть оштрафувати водіїв.

10 липня у Києві також розпочали евакуацію авто, припаркованих у заборонених місцях спільно з Патрульною поліцією Києва.