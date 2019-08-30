Біля метро «Почайна» дві вантажівки влаштували серйозну ДТП (фото)



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ДТП сталася на проспекті Бандери Фото: Київ оперативний

Водія вантажівки Hyundai з кабіни діставали рятувальники

У п’ятницю, 30 серпня, вранці сталася ДТП вул. Степана Бендери, 23 у Києві. Повідомлення про аварію надійшло до Служби порятунку 101 о 05:59.

Неподалік станції метро «Почайна» одна вантажівка Hyundai в‘їхала у задню частину іншої вантажівки Renault.

Як повідомляє «Київ оперативний», удар був доволі сильний, що кабіну Hyundai зім‘яло і водія діставали рятувальники ДСНС. Його було госпіталізовано до лікарні.

Пресслужба Головного управління ДСНС у Києві інформує, що внаслідок зіткнення автомобілів на проїжджу частину дороги стався витік паливно-мастильних матеріалів. Аби попередити пожежу, бійці змили паливо з проїжджої частини дороги та пролили моторний відсік постраждалої автівки.

Як повідомлялося, у ніч на 30 серпня на Броварському проспекті в Києві сталася смертельна аварія. Попередньо, вантажне авто збило чоловіка, який перебігав дорогу в недозволеному місці.