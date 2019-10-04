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    Новини

    Лише за день на Київщині патрульні зловили сотню «шумахерів»

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    Лише за день на Київщині патрульні зловили сотню «шумахерів»

    Понад 100 водіїв отримали постанову про перевищення швидкості

    У четвер, 3 жовтня, патрульні Київської області зафіксували порушення швидкісного режиму та, відповідно, склали відповідну постанову на 104 водіїв.

    Як повідомляє пресслужба Патрульної поліції Київщини, це лише за 12 годин вчорашньої денної зміни.

    «Водії, наступного разу, як сядете за кермо, подумайте двічі, чи одна хвилина, яку ви зекономите, порушивши швидкісний режим, вартує ймовірних жертв, які можуть статися», - закликали патрульні.

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    Як повідомлялося, у вересні столичні патрульні склали 938 адмінпротоколів за керування транспортним засобом у стані сп'яніння.

    А у ніч на середу, 2 жовтня, інспектори Патрульної поліції Києва виявили 26 водіїв, які керували транспортними засобами з явними ознаками сп'яніння.

    За добу, 2 жовтня, у Київській області сталося 5 дорожнього-транспортних пригод: одна людина загинула, п’ятеро потерпіло.

    Національна поліція України водій Київщина ПДР
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