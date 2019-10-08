Будівництво Шулявського моста активізувалося: у вихідні буде перекрито проспект Перемоги



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Над проїжджою частиною проспекту Перемоги встановлюватимуть прогін нового мосту

На час закриття руху проспектом Перемоги змінюється робота громадського транспорту

Зведення Шулявського шляхопроводу переходить в активну фазу. У зв’язку з цим 12 жовтня о 22:00 рух проспектом Перемоги буде перекрито до 5:00 14 жовтня. У цей час над проїжджою частиною проспекту встановлюватимуть прогін нового мосту. Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

Міська влада перепрошує за незручності. «Ми робимо сьогодні все, щоб терміни будівництва були дотримані. І щоб рух оновленим Шулявським мостом відкрити в кінці грудня цього року», - йдеться в повідомленні.

На час закриття руху транспорту проспектом Перемоги змінюється порядок організації роботи громадського транспорту.

Так, закривається рух тролейбусів маршрутів №№ 5, 7, 92Н, 93Н, 94Н на ділянці від станції метро «Нивки» до Повітрофлотського шляхопроводу.

На цей період:

Організовується тимчасовий тролейбусний маршрут №5А «Вул. Чорнобильська – вул. Білицька» за трасою: вул. Ірпінська – вул. Чорнобильська – вул. Феодори Пушиної – просп. Академіка Палладіна – Кільцева дорога – просп. Перемоги – вул. Данила Щербаківського – вул. Маршала Гречка – вул. Північно-Сирецька, у зворотному напрямку – вул. Північно-Сирецька – вул. Маршала Гречка – вул. Данила Щербаківського – просп. Перемоги – просп. Академіка Палладіна – вул. Академіка Єфремова – вул. Чорнобильська – вул. Ірпінська;

Вносяться тимчасові зміни в трасу курсування нічних тролейбусних маршрутів:

тролейбусний маршрут № 92Н «Міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни) – просп. Свободи», організовується за трасою: просп. Свободи – вул. В. Порика – просп. Правди – вул. Маршала Гречка – вул. Стеценка – вул. Академіка Щусєва – вул. Ю. Іллєнка – вул. Січових Стрільців – вул. В. Чорновола – просп. Повітрофлотський – вул. І. Огієнка – вул. Георгія Кірпи – вул. Ползунова – вул. І. Огієнка – просп. Повітрофлотський (у зворотному напрямку вул. Народного Ополчення) – Міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни);

«Міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни) – просп. Свободи», організовується за трасою: просп. Свободи – вул. В. Порика – просп. Правди – вул. Маршала Гречка – вул. Стеценка – вул. Академіка Щусєва – вул. Ю. Іллєнка – вул. Січових Стрільців – вул. В. Чорновола – просп. Повітрофлотський – вул. І. Огієнка – вул. Георгія Кірпи – вул. Ползунова – вул. І. Огієнка – просп. Повітрофлотський (у зворотному напрямку вул. Народного Ополчення) – Міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни); тролейбусний маршрут № 93Н «Вул. Чорнобильська - ст. м. «Площа Льва Толстого», організовується за трасою: вул. Чорнобильська – вул. Академіка Єфремова – просп. Академіка Палладіна – просп. Перемоги – вул. Д. Щербаківського – вул. Стеценка – вул. Академіка Щусєва – вул. Ю. Іллєнка – вул. Січових Стрільців – вул. В. Чорновола – просп. Перемоги – бульв. Т. Шевченка – вул. Велика Васильківська – ст. м «Площа Льва Толстого» (у зворотному напрямку вул. Льва Толстого – вул. Володимирська – бульв. Тараса Шевченка);

«Вул. Чорнобильська - ст. м. «Площа Льва Толстого», організовується за трасою: вул. Чорнобильська – вул. Академіка Єфремова – просп. Академіка Палладіна – просп. Перемоги – вул. Д. Щербаківського – вул. Стеценка – вул. Академіка Щусєва – вул. Ю. Іллєнка – вул. Січових Стрільців – вул. В. Чорновола – просп. Перемоги – бульв. Т. Шевченка – вул. Велика Васильківська – ст. м «Площа Льва Толстого» (у зворотному напрямку вул. Льва Толстого – вул. Володимирська – бульв. Тараса Шевченка); тролейбусний маршрут № 94Н «Просп. Леся Курбаса – ст. м. «Площа Льва Толстого», організовується за трасою: просп. Леся Курбаса – Кільцева дорога – просп. Перемоги – вул. Д. Щербаківського – вул. Стеценка – вул. Щусєва – вул. Ю. Іллєнка – вул. Січових Стрільців – вул. В. Чорновола – просп. Перемоги – бульв. Т. Шевченка – вул. Велика Васильківська – ст. м. «Площа Льва Толстого» (у зворотному напрямку вул. Льва Толстого – вул. Володимирська – бульв. Тараса Шевченка).

Нагадаємо, 2 жовтня у ЗМІ з'явилися повідомлення, що на будівництві Шулявського шляхопроводу не проводяться жодні роботи.

Після цього мер Києва Віталій Кличко перевірив, що відбувається на будівництві Шулявського шляхопроводу.

Як відомо, Шулявський шляхопровід закрили з 17 березня 2019 року на довгострокову реконструкцію. За оцінками фахівців, роботи зі зведення нового шляхопроводу триватимуть 17 місяців. Загальна вартість реконструкції – 830,12 млн грн.

Кияни охрестили шляхопровід «мостом ганьби».

29 липня мер Києва Віталій Кличко заявив про проблеми зі знесенням приміщення цеху заводу «Більшовик», в якому зараз діє секондхенд, «Фонд держмайна гальмує процес. У них різні відмовки, мовляв його неможливо знести», – заявив він.

26 вересня Кличко повідомив, що відкрити новий Шулявський шляхопровід планують до кінця 2019 року. Він також зазначив, що нарешті буде вирішене питання знесення 5-го цеху заводу «Більшовик», де мають зробити один зі з’їздів з нового моста.

В інтерв’ю «Главкому» Кличко розповів, що Шулявський міст коштуватиме бюджету майже 1 мільярд гривень.