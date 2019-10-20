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    Кличко: Прогін нового Шулявського мосту вже над проспектом Перемоги (відео)

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    Прогін нового Шулявського мосту вже над проспектом Перемоги&nbsp; - Кличко: Прогін нового Шулявського мосту вже над проспектом Перемоги (відео)
    Прогін нового Шулявського мосту вже над проспектом Перемоги 
    Скріншот з відео

    Рух транспорту відкриють ввечері

    Прогін нового Шулявського мосту вже встановили над проспектом Перемоги. Голландські фахівці з’єднують третій прогін з уже встановленими.

    Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook і опублікував відео, як встановлювали прогін.

    «Конструкція прольоту вже встановлена над проспектом Перемоги. При зведенні шляхопроводу ми використовуємо найсучасніші технології, спеціальні супердомкрати, що дозволяють в стислі терміни здійснити масштабні роботи, – зазначив Кличко. – При застосуванні старих технологій довелося б перекривати рух проспектом щонайменше на тиждень. Ми не можемо собі цього дозволити», – підкреслив він.

    Також мер Києва перепросив за тимчасові незручності для водіїв через перекриття руху проспектом. 

    Нагадаємо, раніше в КМДА попереджали, що рух проспектом Перемоги обмежили зранку 20 жовтня у зв’язку із будівництвом Шулявського мосту.

    «Фахівці обіцяють, що сьогодні ввечері рух транспорту проспектом Перемоги знову буде відкритий», – зазначив Віталій Кличко. 

    Віталій Кличко Київ мер технології Шулявський міст
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