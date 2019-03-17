Кличко вночі перевірив готовність робіт по демонтажу Шулявського шляхопроводу



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Кличко перевірив готовність робіт по демонтажу Шулявського шляхопроводу Фото: Віталій Кличко

Шулявський шляхопровід у Києві перекритий з 16 березня у зв'язку з реконструкцією

Мер Києва Віталій Кличко в ніч на неділю, 17 березня, перевірив готовність робіт по демонтажу Шулявського шляхопроводу.

Про це Кличко повідомив на своїй сторінці в Facebook.

«З'їздив вночі на будівельний майданчик біля Шулявського шляхопроводу. Тут все напоготові. Цієї ночі ми починаємо роботи по демонтажу шляхопроводу. А старт будівництва нового моста плануємо в квітні», - написав мер Києва.

Він зазначив, що до кінця року повинен бути здійснений великий обсяг робіт по зведенню цього об'єкта.

«Для цього нам також потрібно знести частину цеху номер 5 заводу Більшовик. Там буде побудована нова частина транспортної розв'язки», - підкреслив мер.

За оцінками фахівців, роботи зі зведення нового шляхопроводу триватимуть 17 місяців. Загальна їх вартість - близько 1 млрд гривень. Це буде сучасний об'єкт транспортної інфраструктури столиці. Також на новому шляхопроводі будуть облаштовані велодоріжки.

За словами Кличка, в Києві вимагають ремонту більше 70 мостів і шляхопроводів, які перебувають у передаварійному стані.

«Ми поступово оновлюємо їх. Але на це потрібні колосальні кошти і час. Оскільки в утримання міської інфраструктури десятиліттями не вкладали грошей», - пояснив він.

Шулявський шляхопровід у Києві перекритий з 16 березня у зв'язку з реконструкцією.

Як зазначається, роботи з реконструкції транспортної розв'язки будуть проходити на перетині вулиць Вадима Гетьмана - Олександра Довженка та проспекту Перемоги. У КМДА оприлюднили схему об'їзних маршрутів, які будуть відкриті на час реконструкції Шулявського шляхопроводу.

На час реконструкції транспортної розв'язки на Шулявці КП Київпастранс організовує рух громадського транспорту за зміненими маршрутами.