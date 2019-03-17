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    Кличко вночі перевірив готовність робіт по демонтажу Шулявського шляхопроводу

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    Кличко перевірив готовність робіт по демонтажу Шулявського шляхопроводу - Кличко вночі перевірив готовність робіт по демонтажу Шулявського шляхопроводу
    Кличко перевірив готовність робіт по демонтажу Шулявського шляхопроводу
    Фото: Віталій Кличко

    Шулявський шляхопровід у Києві перекритий з 16 березня у зв'язку з реконструкцією

    Мер Києва Віталій Кличко в ніч на неділю, 17 березня, перевірив готовність робіт по демонтажу Шулявського шляхопроводу.

    Про це Кличко повідомив на своїй сторінці в Facebook.

    «З'їздив вночі на будівельний майданчик біля Шулявського шляхопроводу. Тут все напоготові. Цієї ночі ми починаємо роботи по демонтажу шляхопроводу. А старт будівництва нового моста плануємо в квітні», - написав мер Києва.

    Він зазначив, що до кінця року повинен бути здійснений великий обсяг робіт по зведенню цього об'єкта.

    «Для цього нам також потрібно знести частину цеху номер 5 заводу Більшовик. Там буде побудована нова частина транспортної розв'язки», - підкреслив мер.

    За оцінками фахівців, роботи зі зведення нового шляхопроводу триватимуть 17 місяців. Загальна їх вартість - близько 1 млрд гривень. Це буде сучасний об'єкт транспортної інфраструктури столиці. Також на новому шляхопроводі будуть облаштовані велодоріжки.

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    Кличко вночі перевірив готовність робіт по демонтажу Шулявського шляхопроводу
    Кличко вночі перевірив готовність робіт по демонтажу Шулявського шляхопроводу
    Кличко вночі перевірив готовність робіт по демонтажу Шулявського шляхопроводу
    Кличко вночі перевірив готовність робіт по демонтажу Шулявського шляхопроводу
    Кличко вночі перевірив готовність робіт по демонтажу Шулявського шляхопроводу
    Фото: Віталій Кличко

    За словами Кличка, в Києві вимагають ремонту більше 70 мостів і шляхопроводів, які перебувають у передаварійному стані.

    «Ми поступово оновлюємо їх. Але на це потрібні колосальні кошти і час. Оскільки в утримання міської інфраструктури десятиліттями не вкладали грошей», - пояснив він.

    Шулявський шляхопровід у Києві перекритий з 16 березня у зв'язку з реконструкцією.

    Як зазначається, роботи з реконструкції транспортної розв'язки будуть проходити на перетині вулиць Вадима Гетьмана - Олександра Довженка та проспекту Перемоги. У КМДА оприлюднили схему об'їзних маршрутів, які будуть відкриті на час реконструкції Шулявського шляхопроводу.

    На час реконструкції транспортної розв'язки на Шулявці КП Київпастранс організовує рух громадського транспорту за зміненими маршрутами.

    мер КМДА Київпастранс
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