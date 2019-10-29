Столична поліція почала масово штрафувати водіїв: названо причину



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Поліція чергує у Києві на 12 смугах громадського транспорту та виписує штрафи тим, хто на них заїжджає

Правоохоронці за п’ять днів виписали дві тисячі штрафів

Патрульна поліція почала чергувати на смугах громадського транспорту у Києві та виписала дві тисячі штрафів на 1 мільйон гривень за п’ять днів інспекції.

Про це заявив радник київського міського голови Максим Бахматов в інтерв’ю «Хмарочосу».

«Сьогодні ніхто не знає, який рівень заторів в Києві та яка його динаміка кожен день... Тобто такого інструмента, який би показав рівень заторів, у нас немає. І наша перша задача – отримати цей інструмент, який би об’єктивно оцінював ситуацію з трафіком в Києві… Можливо, щось схоже на Яндекс.Пробки. Це, звісно, специфічна історія, але давала потрібний результат», - заявив радник Віталія Кличка.

Раніше Бахматов створив і очолив координаційну групу з планування і покращення міського трафіку Kyiv Traffic Group.

Метою новоствореної групи буде регулярне вимірювання трафіку Києва. Група взаємодіятиме з сервісами Uber, Bolt, Uklon и Waze, оскільки вони, за словами Бахматова, «вже дуже багато знають про трафік».

«Вже є перші результати роботи групи. Ми домовились з поліцією, що вони чергуватимуть у години пік (з 7 до 10 ранку та з 5 до 8 вечора) на 12 смугах громадського транспорту та будуть виписувати штрафи тим, хто на них заїжджає», - заявив Бахматов.

«Знаєте скільки ми заробили на штрафах за п’ять днів? Близько мільйона гривень, дві тисячі штрафів з 15 по 20 жовтня. Тепер ці смуги вільні, ними користується громадський транспорт, бо автівкам на ці смуги заїжджати тепер небезпечно», - сказав він.

За словами радника голови КМДА, не всі водії дотримуються правил дорожнього руху.

«Камери зафіксували 27 автівок, які кожен день заїжджають на смугу громадського транспорту на вулиці Вернадського. Я попросив наш IT-департамент скласти цей список. Тепер можна сказати: «Ти, і ти, і ти – рагуль. Створюєш небезпеку для велосипедистів. Не даєш нормально проїхати громадському транспорту. Ми будемо тебе знаходити, карати і ґвалтувати. Морально, звичайно». І це все можна робити завдяки smart city технологія», - заявив Бахматов.

До слова, за перевищення швидкості в українських водіїв будуть забирати права.