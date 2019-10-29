Шулявка залишиться без газу: що відбувається на будівництві шляхопроводу (фото, відео)



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Будівельники збирають і армують залізобетонні конструкції підпірних стін Фото: пресслужба мера Києва

На будівництві Шулявського шляхопроводу прокладають каналізаційні мережі і вразіють газові труби

Будівельні роботи тривають на всіх ділянках реконструкції Шулявського шляхопроводу. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Facebook і опублікував відео, що відбувається на будмайданчику.

«Будівельники розпочали робити земляний насип зі сторони шляхопроводу від вулиці Вадима Гетьмана. Збирають і армують залізобетонні конструкції підпірних стін, монтують опалубки», - повідомив мер.

Також розпочали врізати газові труби оновленої ділянки системи, що пролягає під шляхопроводом. На цей час газопостачання прилеглих об’єктів призупинять. Але фахівці запевняють, що не надовго.

«Ще на будмайданчику прокладають каналізаційні мережі методом штольневої проходки. Роботи виконують з вагонеткою, рейками і спеціальним краном, що підіймає викопану землю назовні. Поруч працює спеціальний насос водозниження, що відкачує воду, аби будівельники могли безпечно розробляти штольню для прокладення нових каналізаційних комунікацій під шляхопроводом», - зазначив мер.

Він також підкреслив, що за графіком виконання робіт, наданим генпідрядником, протягом наступного місяця всі прогони металевої конструкції шляхопроводу вже повністю встановлять і підготують міст до асфальтування.

Як відомо, Шулявський шляхопровід закрили з 17 березня 2019 року на довгострокову реконструкцію. За оцінками фахівців, роботи зі зведення нового шляхопроводу триватимуть 17 місяців. Загальна вартість реконструкції – 830,12 млн грн.

Кияни охрестили шляхопровід «мостом ганьби».

26 вересня Кличко повідомив, що відкрити новий Шулявський шляхопровід планують до кінця 2019 року.

8 жовтня у КМДА повідомили, що зведення Шулявського шляхопроводу переходить в активну фазу.

20 жовтня прогін нового Шулявського мосту встановили над проспектом Перемоги.

В інтерв’ю «Главкому» Кличко розповів, що Шулявський міст коштуватиме бюджету майже 1 мільярд гривень.

Згодом Кличко повідомив, що кошторисна вартість з реконструкції Шулявського шляхопроводу не змінилася, а додаткові кошти залучаються для проведення суміжних робіт.