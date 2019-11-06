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    Реконструкція Шулявського мосту на фінішній прямій: у Кличка обіцяють відкрити до Нового року

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    Будівництво Шулявського шляхопроводу в активній фазі - Реконструкція Шулявського мосту на фінішній прямій: у Кличка обіцяють відкрити до Нового року
    Будівництво Шулявського шляхопроводу в активній фазі

    Найскладнішу частину реконструкції Шулявського шляхопроводу вже виконано

    Мер Києва, кризовий менеджер Максим Бахматов гарантує, що до кінця цього року буде завершена реконструкція Шулявського шляхопроводу і його відкриють для руху транспорту.

    За його словами, найскладніша частина реконструкції Шулявського мосту вже зроблена.

    «Ви побачите, що до Нового року міст поїде», - пообіцяв Бахматов в інтерв’ю Bihus.Info.

    «Перекрити проспект Перемоги і накрити - там 36 на 60 метрів - цю байду за один день, за два дня - це саме головне», - пояснив він.

    На думку Бахматова, затримка із будівництвом мосту відбувалася через кримінальні проблеми навколо компаній з групи «Укрбуд». Мовляв, власнику і співробітникам було не до будівництва.

    Нагадаємо, фактичному власнику компанії «Укрбуд Девелопмент» Максиму Микитасю НАБУ висунуло підозру через сумнівний квартирний обмін з Нацгвардією.

    Як відомо, Шулявський шляхопровід закрили з 17 березня 2019 року на довгострокову реконструкцію. За оцінками фахівців, роботи зі зведення нового шляхопроводу триватимуть 17 місяців. Загальна вартість реконструкції – 830,12 млн грн.

    Кияни охрестили шляхопровід «мостом ганьби»

    26 вересня Кличко повідомив, що відкрити новий Шулявський шляхопровід планують до кінця 2019 року. 

    8 жовтня у КМДА повідомили, що зведення Шулявського шляхопроводу переходить в активну фазу.

    20 жовтня прогін нового Шулявського мосту встановили над проспектом Перемоги.

    29 жовтня Кличко повідомив, що будівельні роботи тривають на всіх ділянках реконструкції Шулявського шляхопроводу.

    В інтерв’ю «Главкому» Кличко розповів, що Шулявський міст коштуватиме бюджету майже 1 мільярд гривень.

    Віталій Кличко Київ НАБУ реконструкція Максим Микитась транспорт Шулявський міст радник
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