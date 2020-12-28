У Києві таксист стріляв у пасажира (відео)

Таксист, щоб вгамувати пасажира, дістав зброю

26 грудня у Києві таксист стріляв у пасажира, який влаштував з ним бійку.

Як повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook, водій таксі отримав замовлення на перевезення пасажира.

За словами водія, далі ситуація склалася таким чином: пасажир вийшов, але був весь у брудному одязі. Таксист відмовив пасажиру у поїздці і той почав лізти битися.

Таксист у своїй програмі натиснув кнопку «SOS», але серед усіх колег відгукнувся лише один таксист і той приїхав за 15 хвилин.

Весь цей час пасажир намагався потрапити до салону авто та бився із водієм.

Далі таксист каже, що йому більше нічого не лишилося, як дістати свою травматичну зброю. Він двічі здійснив постріли у повітря і один раз у ногу пасажиру.

Через деякий час на місце прибули правоохоронці та лікарі швидкої.

Відео: Варта Голосієва:

Пасажира із травмою ноги госпіталізували до лікарні.