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    Новини

    Комунальники з поліцією розігнали вуличних торговців біля станцій метро (фото)

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    Комунальники&nbsp;демонтували 32 торговельні намети, засоби пересувної торгівлі&nbsp; - Комунальники з поліцією розігнали вуличних торговців біля станцій метро (фото)
    Комунальники демонтували 32 торговельні намети, засоби пересувної торгівлі 
    Фото: КМДА

    Під час рейду виявили та припинили діяльність понад 40 незаконних торговельних точок

    У Святошинському та Шевченківському районах Києва пройшов рейд із ліквідації осередків стихійної торгівлі.

    Фахівці департаментів міського благоустрою та муніципальної безпеки, Головного управління Держпродспоживслужби в Києві, комунального підприємства «Київблагоустрій» перевірили, зокрема, виходи зі станцій метро «Майдан Незалежності», «Університет», «Політехнічний інститут», «Шулявська», «Берестейська», «Нивки», «Житомирська» та «Святошин». Під час спільного рейду виявили та припинили діяльність понад 40 торговельних точок, що працювали без відповідних дозвільних документів та з порушенням санітарних і карантинних норм. Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

    Працівники КП «Київблагоустрій» внесли 10 приписів власникам нововстановлених об’єктів та демонтували 32 торговельні намети, засоби пересувної торгівлі та інші елементи, власники яких на вимогу попередньо внесених приписів не відреагували та самостійно не демонтували встановлені об’єкти.

    Правопорядок під час цих заходів забезпечували 15 представників Департаменту муніципальної безпеки.

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    Комунальники з поліцією розігнали вуличних торговців біля станцій метро (фото)
    Комунальники з поліцією розігнали вуличних торговців біля станцій метро (фото)
    Комунальники з поліцією розігнали вуличних торговців біля станцій метро (фото)
    Комунальники з поліцією розігнали вуличних торговців біля станцій метро (фото)
    Комунальники з поліцією розігнали вуличних торговців біля станцій метро (фото)
    Комунальники з поліцією розігнали вуличних торговців біля станцій метро (фото)
    Комунальники з поліцією розігнали вуличних торговців біля станцій метро (фото)
    Комунальники з поліцією розігнали вуличних торговців біля станцій метро (фото)
    Комунальники з поліцією розігнали вуличних торговців біля станцій метро (фото)
    Комунальники з поліцією розігнали вуличних торговців біля станцій метро (фото)
    Комунальники з поліцією розігнали вуличних торговців біля станцій метро (фото)
    Комунальники з поліцією розігнали вуличних торговців біля станцій метро (фото)
    Комунальники з поліцією розігнали вуличних торговців біля станцій метро (фото)

    Заходи з очищення вулиць Києва від несанкціонованих торгових місць та виявлення порушників санітарних норм і правил триватимуть і надалі, зазначили у КМДА.

    Нагадаємо, минулого тижня завдяки спільним рейдам було зупинено функціонування несанкціонованого оптового овочевого ринку на Троєщині.

    Теги: Київ стихійна торгівля благоустрій КМДА
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