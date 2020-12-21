Очищення Києва від білбордів: кількість реклами зменшилась утричі

Цього року до столичного бюджету надійшло майже мільйон гривень штрафів за незаконну рекламу

У Києві цього року прибрали понад 20 тисяч незаконних рекламних конструкцій. Від початку кампанії з упорядкування реклами за кілька років у місті демонтували понад 76 тисяч неправильних вивісок. Про це повідомив виконуючий обовязки першого заступника голови Київської міської держадміністрації Валентин Мондриївський.

«У місті вдалося зменшити кількість незаконної реклами майже утричі. Якщо раніше білбордів, сітілайтів та скролів у столиці було майже 12 тисяч, то зараз їх залишилося лише 4,5 тисячі», – зазначив він.

За словами начальника Управління з питань реклами Олександра Смирнова, цього року до міського бюджету надійшло майже мільйон гривень штрафів за незаконне розміщення рекламних конструкцій.

«Вдячний тим, хто вже зробив крок назустріч красивому місту. А всім іншим нагадаю, що Управління з питань реклами займається не тільки демонтажем, а й надає інформаційний супровід та консультації щодо розміщення вивісок за правилами», — додав Смирнов.

Нагадаємо, у жовтні із дахів будинків на Майдані Незалежності в Києві зняли останні рекламні конструкції, що не відповідали чинним правилам. У результаті будівлям уперше за останні 30 років повернули історичний вигляд.