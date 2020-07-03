Бійка у стінах столичної влади: чиновник КМДА розповів свою версію



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Заступник директора Департаменту містобудування та архітектури Юрій Тацій

Юрій Тацій заявив, що депутат Володимир Назаренко побив його

2 липня у будівлі Департаменту містобудування та архітектури Київської міської держадміністрації сталась бійка.

Про інцидент розповів заступник директора Департаменту містобудування та архітектури Юрій Тацій на своїй сторінці у Facebook.

Він стверджує, що до його кабінету «прийшов без попередження агресивно налаштований депутат Київради Володимир Назаренко».

«Почав розкидатися образами в бік чинної влади, погрожувати, а потім «перейшов до дій» – знищив частину документів, які лежали на моєму столі. Я намагався спокійно вирішити ситуацію, однак «гість» не заспокоївся і наніс мені низку ударів. Довелось викликати поліцію, яка склала протокол на депутата і зараз проводить розслідування», - написав Тацій.

За його словами, в його кабінеті є система відеофіксації, всі матеріали з неї передані поліцейським.

Тацій повідомив, що перебуває у лікарні з підозрою на струс мозку.





Зі свого боку, 2 липня Володимир Назаренко заявив, що на нього напав Тацій. Депутат стверджує, що Тацій вдарив його по обличчю.