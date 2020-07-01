Кличко пригрозив «жорсткою реакціє» на незаконну забудову



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Засідання комісії з перевірки інформації щодо об’єктів будівництва, які викликають суспільний резонанс

Роботу комісії з проблем незаконних забудов буде активізовано

Столична влада й надалі жорстко реагуватиме на випадки незаконного будівництва та невиконання забудовниками своїх зобов’язань. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час засідання комісії з перевірки інформації щодо об’єктів будівництва, які викликають суспільний резонанс. У засіданні взяли участь представники КМДА, активісти, також були присутні представники прокуратури та поліції міста Києва.

«Нам потрібно активізувати роботу комісії з проблем незаконних забудов. Сьогодні вранці разом з поліцією я був на одному з таких об’єктів. Ярославів Вал. Історичний центр міста. Забудовник там зовсім втратив розум. Там за документами мало бути аварійне укріплення будинку. Втім, ці люди звели нову будівлю - 5 поверхів під землю! - сказав Кличко. - Нам потрібні конкретні рішення та конкретні дії. Ми повинні оперативно і суворо реагувати на дії безвідповідальних забудовників. Аби інші розуміли, що в місті треба дотримуватися закону. І що треба поважати киян».

Він зазначив, що подібні дії забудовників завдають шкоди не тільки зовнішньому вигляду місту, а й можуть призвести до техногенних катастроф.

«Інженери кажуть, що така будова, як наприклад, на Ярославовому валу, може нести небезпеку і будинкам, що належать до культурної спадщини. І поруч знаходяться житлові будинки, іноземні представництва. Нам потрібно розробити «дорожню карту», за якою ми будемо протистояти забудовниками, які нехтують законом. Я дуже дякую активним мешканцям міста, які допомагають контролювати цей процес», - підкреслив Кличко.

Мер столиці також закликав представників правоохоронних органів на постійній основі долучитися до роботи з активістами. І оперативно реагувати на звернення мешканців міста щодо можливих незаконних будівництв.

Як повідомлялося, у Києві тривають протести жителів дореволюційного будинку на Ярославому Валу, 10. Тут ще минулої весни розпочалася «реконструкція нежитлових приміщень» на перших двох поверхах. Наразі під будинком вже вирито майже п’ять поверхів униз.