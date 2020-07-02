Депутат Київради від «Свободи» стверджує, що його побив чиновник КМДА



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Заступник директора Департаменту містобудування та архітектури Юрій Тацій Фото: Володимир Назаренко, Facebook

Про причини та обставини інциденту нічого невідомо

Депутат Київської міської ради від ВО «Свобода» Володимир Назаренко заявив, що на нього напав заступник директора Департаменту містобудування та архітектури Київської міської державної адміністрації Юрій Тацій.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За словами Назаренка, напад стався у будівлі Департаменту містобудування та архітектури на вул. Хрещатик, 32.

Депутат стверджує, що Тацій вдарив його по обличчю.

Причини та обставини інциденту Назаренко не повідомляє.

Нагадаємо, на Назаренка вже неодноразово скоювалися напади у Києві. Так, у вересні 2019 року депутат отримав удар цеглиною по голові на території незаконної забудови на вулиці Залізничній, 32.

У жовтні 2018 року невідомі напали на Назаренка і жорстоко побили.