Суд виправдав трьох нападників на колишнього нардепа Мустафу Найєма

Про це повідомив брат ексдепутата Масі Найем.

«Суддя Шевченківського районного суду Голуб Оксана Анатоліївна виправдала Темербулатова Умолта Руслановича, Саітова Ахмеда Абубакаровича, Саітова Магомеда-Саліха Арбуєвича повністю», — зазначив він.

Масі Найєм додав, що рішення суду буде оскаржуватись.

«Є підстави вважати, що на етапі досудового розслідування було допущено ряд помилок, що негативно відобразились на результатах судового розгляду справи — в частині фіксації доказів, документального оформлення групи прокурорів та слідчих, правової кваліфікації», — наголосив Найєм.

Сам потерпілий - екснардеп Мустафа Найєм заявив, що готовий дійти й до Європейського суду з прав людини.

Він уточнив, що суд повністю виправдав трьох з чотирьох обвинувачених. По четвертому обвинуваченому суд все ще йде.

«В ході останнього судового суддя відмовила мені в участі в дебатах, відмовилася дати слово свідкам збору доказів, які не долучила до матеріалів результати однієї з судово-медичних експертиз, і не захотіла досліджувати завідомо неправдиві показання свідка у справі, який незрозуміло звідки взявся.

Це просто факти - порушення, які очевидні, навіть якщо ви зовсім нічого не тямите в процесуальному праві...

Я впевнений, що справедливість на нашому боці. І це не мій програш. Не моїх адвокатів ... Це програш всіх нас, кожного, хто може опинитися в подібній ситуації дорожнього свавілля - починаючи від простого громадянина і закінчуючи самою суддею Голуб», - написав він.

Нагадаємо, напад на Найєма через інцидент на дорозі було скоєно 30 квітня 2018 року в центрі Києва.

Також було оприлюднено відео, на якому видно, як один із підозрюваних накинувся на Найєма.

Депутат із травмами потрапив у відділення швидкої допомоги. Найєм пізніше додав, що цей інцидент не стосується його депутатських повноважень та політичної діяльності.

Поліція Києва порушила справу за статтею «хуліганство», затримали трьох осіб, ще один нападник втік і полетів до Баку за 2 години після сутички.

Згодом прокуратура Києва оголосила підозри трьом нападникам. Мустафа Найєм заявив, що вважає неадекватним запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту для нападників.