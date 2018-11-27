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    Блокування Ocean Plazа: перед входом з’явилися шини (фото, відео)

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    Група протестувальників блокує вхід до торгово-розважального центру - Блокування Ocean Plazа: перед входом з’явилися шини (фото, відео)
    Група протестувальників блокує вхід до торгово-розважального центру
    Фото: dtp.kiev.ua

    Невелика група протестуючих готується застосувати фаєри

    Станом на 10:00, торгово-розважальний центр Ocean Plaza залишається заблокований невідомими людьми. За попередніми даними, його блокують націоналісти.

    Перед входом до ТРЦ розміщені покришки.

    Як повідомляє dtp.kiev.ua, невелика група протестуючих готується застосувати фаєри і димові шашки.

    Також учасники мітингу прийшли до ТРЦ з фарбою. Вранці вони розмалювали головний вхід і скляні стіни написами «Геть московський бізнес», «Власність Росії», «Не купуй в Оушен Плаза».

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    Раніше стало відомо, що сьогодні, 27 листопада, активісти націоналістичних організацій заблокували роботу ТРЦ Ocean Plaza. Всі входи та виходи заблоковано, персонал та відвідувачів не пропускають.

    Як повідомлялося, у понеділок, 26 листопада, невідомі запалили димові шашки всередині цього ТРЦ.

    Нагадаємо, у липні цього року у Києві група осіб, членів організації «Сокіл», з фаєрами пікетували торговельний центр Ocean Plaza, у зв’язку з тим, що там працюють російські магазини та заклади харчування.

    Вони розклеїли на вході до ТЦ листівки «Геть російський бізнес з України», а також залишили на фасаді написи «Стоп Путін!», «Не купуй російське», «Слава захисникам – смерть окупантам». 

     

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