Блокування Ocean Plazа: перед входом з’явилися шини (фото, відео)
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Розсилка
Невелика група протестуючих готується застосувати фаєри
Станом на 10:00, торгово-розважальний центр Ocean Plaza залишається заблокований невідомими людьми. За попередніми даними, його блокують націоналісти.
Перед входом до ТРЦ розміщені покришки.
Як повідомляє dtp.kiev.ua, невелика група протестуючих готується застосувати фаєри і димові шашки.
Також учасники мітингу прийшли до ТРЦ з фарбою. Вранці вони розмалювали головний вхід і скляні стіни написами «Геть московський бізнес», «Власність Росії», «Не купуй в Оушен Плаза».
Раніше стало відомо, що сьогодні, 27 листопада, активісти націоналістичних організацій заблокували роботу ТРЦ Ocean Plaza. Всі входи та виходи заблоковано, персонал та відвідувачів не пропускають.
Як повідомлялося, у понеділок, 26 листопада, невідомі запалили димові шашки всередині цього ТРЦ.
Нагадаємо, у липні цього року у Києві група осіб, членів організації «Сокіл», з фаєрами пікетували торговельний центр Ocean Plaza, у зв’язку з тим, що там працюють російські магазини та заклади харчування.
Вони розклеїли на вході до ТЦ листівки «Геть російський бізнес з України», а також залишили на фасаді написи «Стоп Путін!», «Не купуй російське», «Слава захисникам – смерть окупантам».