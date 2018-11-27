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    Націоналісти заблокували ТРЦ Ocean Plaza (фото)

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    Ні відвідувачів, ні персонал ТРЦ&nbsp;Ocean Plaza&nbsp;не пропускають - Націоналісти заблокували ТРЦ Ocean Plaza (фото)
    Ні відвідувачів, ні персонал ТРЦ Ocean Plaza не пропускають
    Фото: Київ оперативний

    Всі входи до торговельного центру заблоковано

    Сьогодні, 27 листопада, активісти націоналістичних організацій заблокували роботу ТРЦ Ocean Plaza.

    Про це повідомляється на сторінці спільноти «Київ оперативний» у Facebook.

    «Всі входи та виходи заблоковано, персонал та відвідувачів не пропускають», - йдеться у повідомленні.

    Як повідомлялося, у понеділок, 26 листопада, невідомі запалили димові шашки всередині цього ТРЦ.

    Нагадаємо, у липні цього року у Києві група осіб, членів організації «Сокіл», з фаєрами пікетували торговельний центр Ocean Plaza, у зв’язку з тим, що там працюють російські магазини та заклади харчування.

    Вони розклеїли на вході до ТЦ листівки «Геть російський бізнес з України», а також залишили на фасаді написи «Стоп Путін!», «Не купуй російське», «Слава захисникам – смерть окупантам». 

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