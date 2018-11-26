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    Невідомі закидали ТРЦ Ocean Plaza димовими шашками (відео)

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    Із ТРЦ евакуювали відвідувачів - Невідомі закидали ТРЦ Ocean Plaza димовими шашками (відео)
    Із ТРЦ евакуювали відвідувачів

    Відвідувачів торгово-розважального центру евакуюють

    Сьогодні, 26 листопада, близько 16:45 невідомі закидали ТРЦ Ocean Plaza димовими шашками.

    Про це повідомляється на сторінці спільноти «Київ оперативний» у Facebook.

    Наразі проводиться евакуація відвідувачів ТРЦ.

    Причини таких дій нападників поки невідомі.

    Нагадаємо, у липні цього року у Києві група осіб, членів організації «Сокіл», з фаєрами пікетували торговельний центр Ocean Plaza, у зв’язку з тим, що там працюють російські магазини та заклади харчування.

    Вони розклеїли на вході до ТЦ листівки «Геть російський бізнес з України», а також залишили на фасаді написи «Стоп Путін!», «Не купуй російське», «Слава захисникам – смерть окупантам». 

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