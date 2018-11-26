Невідомі закидали ТРЦ Ocean Plaza димовими шашками (відео)
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Із ТРЦ евакуювали відвідувачів
Відвідувачів торгово-розважального центру евакуюють
Сьогодні, 26 листопада, близько 16:45 невідомі закидали ТРЦ Ocean Plaza димовими шашками.
Про це повідомляється на сторінці спільноти «Київ оперативний» у Facebook.
Наразі проводиться евакуація відвідувачів ТРЦ.
Причини таких дій нападників поки невідомі.
Нагадаємо, у липні цього року у Києві група осіб, членів організації «Сокіл», з фаєрами пікетували торговельний центр Ocean Plaza, у зв’язку з тим, що там працюють російські магазини та заклади харчування.
Вони розклеїли на вході до ТЦ листівки «Геть російський бізнес з України», а також залишили на фасаді написи «Стоп Путін!», «Не купуй російське», «Слава захисникам – смерть окупантам».