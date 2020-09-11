Бориспіль може опинитися в центрі екологічної катастрофи – Грощенко



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Громадський діяч, бізнесмен Олександр Грощенко вважає, що добудувати очисні споруди впродовж декількох років цілком реально

На завершення будівництва очисних споруд для Борисполя й сусідніх населених пунктів необхідно близько 500 млн грн

Якщо в Борисполі не добудувати очисні споруди, за лічені роки в місті може статися екологічна катастрофа. Про це заявив громадський діяч, бізнесмен Олександр Грощенко.

Нагадаємо, очисні спорудження для Борисполя і низки населених пунктів району почали будувати ще в 2011 році. З державного бюджету на проєкт було виділено 270 млн грн. До 2014 року була зведена головна каналізаційна станція, куди мали сходитися стоки з Борисполя, а також селищ Гора, Мартусівка, Велика і Мала Олександрівка. Однак на тому будівельні роботи були заморожені на невизначений термін.

«Життєво необхідний мешканцям Борисполя об’єкт перетворився на довгобуд, хоча мав бути зведений ще на початку 2000-х. Адже місто розвивається, і з кожною новою багатоповерхівкою проблема каналізаційних стоків стає дедалі загрозливішою», — повідомив Грощенко.

За різними оцінками, на завершення будівництва об’єкта необхідно близько 500 млн грн. Для міста ця сума непідйомна, адже становить майже 70% доходів бюджету. Зважаючи на динаміку будівництва в Борисполі та районі, це буде серйозною проблемою.

«Бориспіль — це повітряна брама до України. Тому проблема екології не міська, вона стосується всієї країни. Знайти кошти на субвенцію, залучити інвесторів і впродовж декількох років добудувати очисні — цілком реально. На проєкт вже витратили понад 270 млн грн. Якщо очисні не добудувати, вважайте, кошти платників податків просто закопали в землю», — наголосив Грощенко.

Він також додав, що проблема очисних споруд актуалізує питання повернення аеропорту «Бориспіль» із Гірської ОТГ до Бориспільської, в форматі об’єднання громад. Адже аеропорт є найбільшим платником податків у районі, який зараз наповнює казну Гірської ОТГ, а нечистоти скидає на території Бориспільської. «Комунальна інфраструктура міста несе колосальне навантаження, водночас міський бюджет із того не отримує ані копійки. Це несправедливо, нераціонально та суперечить самій філософії децентралізації. Якщо аеропорт повернеться, матимемо кошти, зокрема, й на завершення будівництва очисних», — сказав Грощенко.