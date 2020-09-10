Екологічна катастрофа в Одесі. Україна нарахувала власнику танкера Delfi «смішну» суму штрафу



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Загальна сума збитків внаслідок витікання нафтопродуктів у море становить $16,3 тисячі

Невисоку суму збитків від розливу нафтопродуктів у море чиновники пояснюють недосконалістю українського законодавства

Біля узбережжя Одеси, де знаходився аварійний танкер Delfi, вода забруднена нафтопродуктами. Про це повідомив голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований.

Мальований зазначив, що були проведені аналізи води біля акваторії пляжу «Дельфін», де перебував танкер.

«Їх показник 10 вересня складає 0,09 мг/дм3. Загальна сума збитків внаслідок витікання нафтопродуктів у море становить $16,3 тисячі. Ця сума остаточна. Претензія судновласнику на добровільне відшкодування збитків вже направлена», – поінформував посадовець.

За словами, Мальованого. невисока сума збитків від розливу нафтопродуктів у море пояснюється недосконалістю українського законодавства.

«Збитки за потрапляння однакової кількості нафтопродуктів та пальмової олії у водойму однакові. Хоча нафтопродукти несуть набагато більшу шкоду екосистемі, ніж олія. Держекоінспекція не може йти наперекір законодавчо встановленим методикам і обраховувати збитки по-своєму. Однак ми можемо ініціювати зміни. Ми вже розробляємо проекти законодавчих змін, щоб сума збитків за такі кричущі порушення, як розлив нафтопродуктів у акваторії моря, становила справді значну суму. Власники суден повинні боятися скидати у воду небезпечні речовини через загрозу стягнень мільярдів гривень. Тільки так зможемо уникати таких ситуацій, як з танкером Delfi, який транспортували лише через рік після аварії», – пояснив голова Дерекоінспекції.

Мальований також поінформував, що до Адміністрації міжнародних портів України направлено листа з вимогою негайно інформувати Держекоінспекцію в разі виявлення витоків із судна та забруднення акваторії, де воно перебуватиме після транспортування.

Як повідомлялося, танкер Delfi відбуксирували до порту Чорноморськ.

Нагадаємо, сьогодні вранці, 10 вересня, міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що танкер Delfi забрали з одеського пляжу.

До слова, напередодні суд заарештував танкер Delfi. До цього власник судна намагався через суд заборонити здійснювати будь-які дії з Delfi.

Зазначимо, що 26 серпня затонуле біля Одеси судно поставили на рівний кіль. Це відбулося майже через рік після аварії та після численних фактів забруднення моря нафтопродуктами з танкера.

Як відомо, 21 червня із затонулого поблизу Одеси танкера «Делфі» вилилося пальне. 24 липня із затонулого танкера Delfi стався новий масштабний витік палива.

Кілька разів протягом літа судно намагалися підняти. Чергова спроба прибрати танкер 25 липня виявилась невдалою.

7 вересня підняття танкера Delfi вкотре відклали.



