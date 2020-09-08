Радіоактивні відходи та ртуть: названо п’ятірку небезпечних місць Києва



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Закинутий завод «Радикал» уже десятки років отруює киян ртуттю Фото: mesta.kiev.ua

Київ потребує термінового вирішення екологічних проблем

У Києві є такі місця, які краще ніколи не відвідувати, оскільки вони небезпечні, як для екології, так і для життя.

Про них розповів голова постійної комісії Київради з питань екологічної політики Костянтин Яловий на своїй сторінці у Facebook.

Він виділив п’ять таких місць:

Завод «Радикал» – поруч зі станцією метро «Лісова» розташоване закинуте підприємство, яке виробляло хімічну продукцію на весь СРСР. В 1990-ті роки через байдужість керівництва підприємства стався розлив ртуті. Вже десятки років лівобережні райони столиці під загрозою. Отруєння ртуттю провокує численні хвороби. Єдиний вихід – демеркуризація. Приблизна вартість робіт – 1,3 млрд грн, у міського бюджету таких коштів немає. Проблема «Радикалу» має загальнонаціональний масштаб. Спецкомбінат «Радон». З 1980-х років сюди звозили радіоактівні відходи з сусідніх областей України. Зараз вони зберігаються на глибині 10 метрів в спеціальних контейнерах. У 1995 році одне зі сховищ залила вода, стався витік небезпечної радіоактивної речовини тритію. А поруч знаходиться живописна місцевість «Феофанія». Сховище в аварійному стані. Бортницька станція аерації – давня і одна з найнеприємніших проблем столиці. Вона була розрахована на прийом 3 мільйонів кубометрів фекалій, а вміщує вже 8,5 мільйонів. Можливі наслідки – прорив дамби і розлив відходів у Дніпро. Наразі триває реконструкція станції за кредитні кошти Японії. ТЕЦ-5 – викидає в повітря сотні тонн продуктів горіння мазуту. На теплоелектроцентралі немає організованої утилізації попелу і шлакової суміші, які отруюють повітря, внаслідок чого у ньому висока концентрація токсичних речовин. Полігон ТПВ №5 – знаходиться неподалік столиці, в селі Підгірці, але несе загрозу для Києва і області. Його небезпека полягає у тому, що утилізовані тут відходи не тільки смердять, а й отруюють ґрунт і підземні води.

Вирішення цих проблем буде прописане в Екологічній стратегії Києва.

Нагадаємо, нещодавно Державна екологічна інспекція провела перевірку Дарницької теплоелектроцентралі в Києві та виявила порушення природоохоронного законодавства.