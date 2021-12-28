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    Економіка та фінанси

    Аеропорт «Бориспіль» здав в оренду частину терміналу: $680 за «квадрат»

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    Приміщення розташовується&nbsp;на першому поверсі пасажирського терміналу D Міжнародного аеропорту &laquo;Бориспіль&raquo; - Аеропорт «Бориспіль» здав в оренду частину терміналу: $680 за «квадрат»
    Приміщення розташовується на першому поверсі пасажирського терміналу D Міжнародного аеропорту «Бориспіль»
    фото: orenda.gov.ua

    На аукціоні перемогу здобуло підприємство, яке підвищило вартість оренди зі стартових 32 тис. грн до 1,1 млн грн на місяць

    Сьогодні, 28 грудня, відбувся онлайн-аукціон з оренди частини нежитлового приміщення площею 63 м² на першому поверсі пасажирського терміналу D Міжнародного аеропорту «Бориспіль», за результатами якого держбюджет отримуватиме 1,16 млн грн щомісяця. Про це інформує Фонд держмайна.

    Таким чином, орендодавець платитиме $680 за квадратний метр приміщення в аеропорту.

    «На прозорому аукціоні перемогу здобуло ТОВ «Ларком Трейд», яке підвищило вартість оренди зі стартової 32 410 грн до 1 млн 159 тис. 999 грн на місяць. Компанія здійснює свою діяльність в сфері торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами. Таким чином, актив, залишаючись у власності держави, приноситиме високий та стабільний прибуток від оренди», – пояснює Фонд держмайна.

    Згідно з Порядком передачі в оренду державного і комунального майна, переможець торгів має три робочі дні на підписання протоколу та 20 робочих днів для укладення договору оренди з дня, наступного за днем формування протоколу про результати аукціону.

    Договір оренди з переможцем аукціону буде укладений у разі сплати ним протягом вказаного терміну наступних платежів: авансу у розмірі орендної плати за два місяці (включаючи ПДВ); забезпечувального депозиту у розмірі орендної плати за два місяці (без ПДВ). В сумі це понад 5,1 млн грн.

    Якщо переможець не здійснить ці платежі, то право оренди приміщення перейде до іншого учасника торгів з наступною за величиною ціновою пропозицією, а сплачені ним гарантійний та реєстраційний внески у розмірі 91,4 тис. грн не повертаються такому переможцю та перераховуються в держбюджет.

    До слова, харківські поліцейські придбають у лізинг шість російських автомобілів.

    Теги: Аеропорт Бориспіль гроші Держбюджет бізнес аукціон
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    Аеропорт «Бориспіль» здав в оренду частину терміналу: $680 за «квадрат»