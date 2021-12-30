У «Борисполі» прикордонники викрили псевдоіталійця

Іранець придбав фальшивий паспорт громадянина Італії за $12 тис.

У міжнародному аеропорту «Бориспіль» прикордонники виявили частково підроблений закордонний паспорт громадянина Італії. Про це повідомляє Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ».

Під час повторної перевірки прикордонники встановили, що у паспорті замінена сторінка з установчими даними. За словами іранця, фальшивку він придбав у Стамбулі за $12 тис.

Прямував чоловік рейсом Стамбул–Київ–Відень.

Прикордонники заборонили іноземцю в'їзд на територію України терміном на три роки та притягнули до адміністративної відповідальності за ст. 202 КУпАП «Порушення прикордонного режиму, режиму в пунктах пропуску через державний кордон України або режимних правил у контрольних пунктах в’їзду-виїзду».

Як повідомлялося, нещодавно в аеропорту «Бориспіль» прикордонники виявили в іноземця документ особи без громадянства Бельгії та ID-картку громадянина Бельгії, які йому не належали, а також паспорт громадянина Палестини, в якому була замінена сторінка з установчими даними.

Щоб заплутати охоронців кордону, палестинець придбав і два пакети квитків. По першому квитку він мав летіти до Стамбула, проте замість цього попрямував на рейс до Амстердама. Іноземця вдалось виявити під час повторної перевірки пасажирів авіарейсу.

Раніше прикордонники виявили в аеропорту «Бориспіль» російську акторку, яка порушила порядок в’їзду-виїзду на тимчасово окуповану територію Криму. Прикордонники відмовили громадянці РФ у пропуску через державний кордон та заборонили в‘їзд в Україну терміном на три роки.

Також українські прикордонники завернули російську акторку Любов Рєзіну, яка прибула в «Бориспіль» рейсом з Варшави.