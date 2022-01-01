Аеропорт «Бориспіль» відкрили для супроводжуючих, є умови

Якщо температура тіла людини не перевищує 37,2 градуса, то вхід до аеропорту – вільний

Вхід до міжнародного аеропорту «Бориспіль» знову вільний для супроводжуючих, але з дотриманням необхідних санітарних норм. Про це повідомляє пресслужба аеропорту.

«Відтепер вхід до Міжнародного аеропорту «Бориспіль» вільний навіть для супроводжуючих. Але, звісно, з дотриманням необхідних санітарних норм, а саме – застосуванням засобу індивідуального захисту (респіратора чи маски). При цьому на вході у термінал працівники аеропорту міряють температуру тіла», – йдеться в повідомленні.

Якщо температура тіла людини не перевищує 37,2 градуса, то вхід до аеропорту – вільний, а якщо вище, то цю особу до аеропорту не пропустять.

«При цьому вам не потрібно пред’являти на вході документ щодо тестування на Covid-19, вакцинації від Covid-19 чи одужання особи від Covid-19», – додали у пресслужбі.

Як повідомлялося, нещодавно в аеропорту «Бориспіль» прикордонники виявили в іноземця документ особи без громадянства Бельгії та ID-картку громадянина Бельгії, які йому не належали, а також паспорт громадянина Палестини, в якому була замінена сторінка з установчими даними.