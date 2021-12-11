Боровся із незаконною забудовою. У віці 38 років помер ексдепутат Київради

Олексія Новікова засудили до двох років обмеження волі за побиття поліцейського під час акцій протесту проти скандального будівництва. Але він не визнавав провину

Новіков у статусі депутата вів тривалу війну з поліцією, яка захищала скандальне будівництво заправки на Позняках

У Києві помер ексдепутат Олексій Новіков, який відомий протистоянням із корпорацією ОККО та правоохоронними органами.

Про це на сторінці Новікова повідомила його дружина. Причину смерті вона не назвала.

«Сьогодні зупинилося серце гарної людини, захисника інтересів киян, щирої та доброзичливої людини, депутата Київради VIII скликання Олексія Новікова, 38 років. Людина, що без докорів сумління не допустив поліцейського свавілля та не допустив відкриття заправки по вулиці Ревуцького», – повідомляє паблік Дарниця live.

Зазначимо, що Олексій Новіков народився 28 січня 1983 року у Києві. У 2005 році закінчив Київський національний торговельно-економічний університет, за спеціальністю «Облік і аудит».

У 2015 році він був обраний депутатом Київради від партії «Єдність» на 50 окрузі (Дніпровський район).

Будучи депутатом, ще із 2017 року разом із представниками громади міста Києва виступав проти будівництва автозаправки на вулиці Ревуцького та заявляв про тиск, який здійснюється на нього з боку забудовника.

Новікова побили на місці скандальної забудови АЗС «ОККО» на вулиці Ревуцького, ця мережа заправок належить бізнесмену Віталію Антонову.

Противники забудови стверджували, що Антонов зводить незаконну заправку.

Свідки події тоді зауважували, що саме поліція побила депутата Новікова. Проте Олексія Новікова, засудили до двох років обмеження волі за побиття поліцейського під час акцій протесту.

Новіков не визнавав провину та активно коментував події біля скандального будівництва. Його справа набула великого резонансу.

Нагадаємо, зіткнення між активістами і поліцією на місці будівництва заправки сталося 4 жовтня. У ході конфлікту постраждало близько 15 осіб, серед яких були і журналісти і поліцейські.