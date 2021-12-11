У Росії депутат засвітився на важливій онлайн-нараді голяка (відео)

Максим Петлін забув вимкнути камеру та втрапив у курйоз

Петлін забув відключити веб-камеру і пройшов з ноутбуком у туалет, де почав знімати одяг

Голова Свердловського осередку партії «Яблуко» Максим Петлін під час онлайн-наради в Zoom роздягнувся догола перед колегами.Відео інциденту у Telegram-каналі опублікували російські ЗМІ.

Відома петербурзька партія саме обговорювала свої права та обов'язки.

Петлін забув відключити веб-камеру і пройшов з ноутбуком у туалет, де почав знімати одяг. Розстебнувши штани, він продефілював перед учасниками онлайн-зустрічі, голий нижче пояса. Колеги депутата старанно вдавали, що нічого незвичайного не відбувається.

Пізніше він переніс девайс з камерою в іншу кімнату і продовжив роздягатися, а коли повністю оголився, пройшов у такому вигляді повз камеру.

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