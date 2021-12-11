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    У Росії депутат засвітився на важливій онлайн-нараді голяка (відео)

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    Максим Петлін забув вимкнути камеру та втрапив у курйоз - У Росії депутат засвітився на важливій онлайн-нараді голяка (відео)
    Максим Петлін забув вимкнути камеру та втрапив у курйоз
    фото: gazeta.ru

    Петлін забув відключити веб-камеру і пройшов з ноутбуком у туалет, де почав знімати одяг

    Голова Свердловського осередку партії «Яблуко» Максим Петлін під час онлайн-наради в Zoom роздягнувся догола перед колегами.Відео інциденту у Telegram-каналі опублікували російські ЗМІ.

    Відома петербурзька партія саме обговорювала свої права та обов'язки.

    Петлін забув відключити веб-камеру і пройшов з ноутбуком у туалет, де почав знімати одяг. Розстебнувши штани, він продефілював перед учасниками онлайн-зустрічі, голий нижче пояса. Колеги депутата старанно вдавали, що нічого незвичайного не відбувається.

    Пізніше він переніс девайс з камерою в іншу кімнату і продовжив роздягатися, а коли повністю оголився, пройшов у такому вигляді повз камеру.

    Раніше одіозний депутат Держдуми РФ Віталій Мілонов вирушив до Білорусі та звернувся зі смішною промовою до польських прикордонників.

    Також депутат Державної думи РФ Віталій Мілонов опинився в епіцентрі чергового скандалу. Він потрапив на відео, де зафіксовано його конфлікт та бійку зі співробітниками спецстоянки в Кіровському районі Санкт-Петербурга.

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    Теги: ЗМІ депутат партії час
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    У Росії депутат засвітився на важливій онлайн-нараді голяка (відео)