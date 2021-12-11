У Польщі судять поліцейських, через бездіяльність яких вбили українку

У польській прокуратурі вважають, що трагедії можна було уникнути

26-річна українка, яку застрелив її хлопець, неодноразово зверталася до поліцейських

У Польщі розпочали розгляд справи щодо трьох правоохоронців. Їх звинувачують в неналежному виконанні обов’язків, що спричинило смерть громадянки України. Про це повідомляє сайт «Я в Польщі».

Трагедія сталася ще в 2019 році у місті Гожув Великопольський. Тоді 26-річний поляк вистрілив у голову колишній дівчині з України. 26-річна жінка померла.

У прокуратурі вважають, що трагедії можна було уникнути, однак поліцейські не відреагували належним чином. Українка неодноразово зверталася до них із заявами про домагання та погрози з боку колишнього хлопця.

Поліцейські не відкривали кримінальне провадження, а розглядали дії чоловіка як адміністративне правопорушення. У суді за невиконання власних обов’язків відповідатимуть очільниця відділку поліції, відповідальний за справу загиблої та керівник відділу превенції.

Жоден із обвинувачених не визнав власної провини. Поліцейські вирішили, що вбивця просто писав дівчині різні дурниці.

Якщо правоохоронців визнають винними в невиконанні службових обов’язків, то їм загрожуватиме до трьох років ув’язнення.

До слова, майже 1,5 млн громадян України працюють у Польщі. При цьому ще приблизно 50 тисяч навчаються у цій країні. За останні роки Польща стала однією із найпопулярніших країн для трудової еміграції серед українців.

Нагадаємо, раніше стало відомо, скільки мають платити в Україні, щоб заробітчани поверталися додому.

Також наші найближчі західні сусіди активно виходять із кризи. Їхня економіка демонструє безпрецедентне зростання і гостро потребує додаткової робочої сили.

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