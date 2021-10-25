На скандальному будівництві у столиці знову неспокійно (відео)

Люди продовжують протестувати проти будівництва

У понеділок, 25 жовтня, на Микільській Слобідці в Києві на місці незаконного будівництва активісти намагалися проломити загорожу. Відео інциденту оприлюднив Telegram-канал «Київ оперативний».

«Знову неспокійно на незаконному будівництві, що досі триває на Микільсько-Слобідській (Дніпровський район). Раніше тут був вже не один десяток конфліктів», – йдеться в підписі до відео.

Раніше у понеділок, 25 жовтня, на Микільській Слобідці в Києві поліція відтіснила працівників муніципальної охорони та представників громади, аби створити коридор для проїзду будівельної техніки на майданчик будівництва, проти якого виступає громада. У зв’язку з цим мер Києва Віталій Кличко звернувся до керівництва поліції Києва щодо дій правоохоронців.

Кличко підкреслив, що міська влада вимагає від правоохоронців припинити зухвалі дії забудовника по відношенню до громади столиці. Притягнути до відповідальності винних в провокуванні ескалації та в бездіяльності щодо захисту громадян, а також зупинити здійснення будівельних робіт на Микільській Слобідці.

Нагадаємо, Київська міська рада підтримала рішення щодо виділення земельних ділянок загальною площею 5,3 га для створення парку відпочинку «Микільська Слобідка». Йдеться про територію вздовж Русанівської протоки річки Дніпро від проспекту Броварського до вулиці 2-ої Садової та вулиці Микільсько-Слобідської, 7-9. Це рішення мало забезпечити використання земельних ділянок для облаштування озеленених територій загального користування, а також сприяти зняттю соціальної напруги щодо забудови цієї земельної ділянки та підвищенню рівня благоустрою та озеленення території у Дніпровському районі.

Як відомо, ТОВ «Терра Капітал» і ТОВ «Укрбуд Девелопмент» зводять по вул. Микільсько-Слобідській, 1 скандальний житловий комплекс багатоповерхівок під назвою «Сонячна Рів’єра».

У свою чергу ТОВ «Нова Слобідка» володіє ділянкою на вул. Микільсько-Слобідській, 7, де теж запланований житловий комплекс.

Також поруч будується житловий комплекс по вул. Євгена Маланюка (Сагайдака), 101.

Ці житлові комплекси входять в 100-метрову захисну смугу Дніпра. Вихідні дані на цю забудову були видані завдяки прийнятому у 2009 році рішенню.

Як свідчать дані Єдиного держреєстру судових рішень, будівництво скандальних житлових комплексів у прибережній захисній смузі Дніпра у Дніпровському районі Києва відбувається на основі рішення Київської міської ради від 8 жовтня 2009 року № 365/2434 «Про затвердження проєкту прибережних захисних смуг водних об’єктів м. Києва», яке не вступило в силу.