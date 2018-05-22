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    Брат Найєма домовився з чоловіком, який викрав його мотоцикл

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    Викрадач з мотоциклом - Брат Найєма домовився з чоловіком, який викрав його мотоцикл
    Фото: Відділ комунікації поліції Києва
    Викрадач з мотоциклом

    Викрадач мотоцикла брата депутата Найєма сплатить штраф та працюватиме волонтером

    Викрадачу мотоцикла брата депутата від БПП Мустафи Найєма — Масі Найєма — призначили покарання за злочин у вигляді штрафу та волонтерської роботи.

    Про це повідомив сам Масі Найєм.

    «Сьогодні підписали угоду про примирення із підозрюваним у крадіжці мого мотоциклу. Підозрюваний погодився. На мою думку саме таке покарання дійсно може змінити людину», — написав він у Facebook.

    Викрадач відповідно до ч.1 статті 289 Кримінального кодексу (Незаконне заволодіння транспортним засобом) повинен буде сплатити штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Ці гроші підуть на рахунок держави.

    Також відповідно до домовленостей, викрадачу призначили роботи на волонтерських засадах у головному військовому клінічному госпіталі протягом 30 днів.

    Нагадаємо, 11 травня біля Апеляційного суду, розташованого у Солом’янському районі Києва, зловмисник викрав мотоцикл Масі Найєма – брата нардепа Мустафи Найєма.

    У соцмережі було оприлюднено фото викрадача.

    13 травня ЗМІ з посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомили про затримання зловмисника, який викрав мотоцикл Масі Найєма.

    Пізніше поліція Києва офіційно повідомила про затримання крадія — ним виявився киянин 1986 року народження. Він викрав мотоцикл, «скориставшись можливістю», адже Масі Найєм залишив ключі у припаркованому транспортному засобі.

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