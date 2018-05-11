У брата побитого Наєма вкрали мотоцикл

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Фото: Facebook Масі Наєма

Крадіжка сталася біля будівлі Апеляційного суду у Києві

У брата народного депутата Мустафи Наєма під Апеляційним судом Києва у п’ятницю, 11 травня, невідомі вкрали мотоцикл.

Про це Масі Наєм повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Під Апеляційним судом викрали мій мотоцикл. Біла Honda. Приїхав сюди о 9:23», - написав брат нардепа.

Як відомо, 11 травня Апеляційний суд Києва переніс на 24 травня розгляд скарги захисту Ахмета Саїтова на арешт автомобіля Mercedes, який належить одному з підозрюваних у побитті Мустафи Найєма.

В ухвалі суду пояснюється, що станом на сьогодні «з прокуратури до суду не надійшли матеріали справи».

Нагадаємо, 30 квітня в центрі Києва на депутата Мустафу Найєма було скоєно напад через інцидент на дорозі. Як повідомив нардеп Антон Геращенко, нападниками виявилися Саїтов Ахмет, 1999 року народження, Саїтов Магомед-Саліх, 1996 р. н. та Умал Тімербілатов, 1996 р. н.

ЗМІ з'ясували, що нападники, які побили Найєма і зламали йому щелепу, є постійними відвідувачами дорогих ресторанів. Батько двох підозрюваних – Абубакар Саітов. Він є членом чеченської діаспори України, проживає у Женеві.

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження через конфлікт, в якому постраждав нардеп. Подію кваліфікували як хуліганство. Додатково було відкрито справу за статтею 122 частина 1 (умисне тілесне ушкодження середнього ступеня).

У соцмережі було оприлюднене відео моменту побиття Найєма, в якому брали участь п'ять нападників.

Обвинуваченого у нападі на депутата громадянина Росії Магомеда-Саліх Саїтова взяли під цілодобовий домашній арешт до 30 червня. Ще двох підозрюваних - Ахмета Саїтова та Умала Тімербілатова - суд відправив під нічний домашній арешт.

Шевченківський районний суд Києва 7 травня прийняв рішення про обрання для четвертого підозрюваного - Магомед-Аміна Абубакаровича Саїтова - запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою без визначення розміру застави.