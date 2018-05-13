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    Кримінал

    У Києві затримали чоловіка, який викрав мотоцикл брата Найєма

    • Сьогодні, 18:57
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    Викрадач з мотоциклом
    Фото: pravda.com.ua
    Викрадач з мотоциклом

    Затримання відбулось надвечір неділі

    У Києві поліція затримала чоловіка, який викрав мотоцикл юриста Масі Найєма - брата нардепа Мустафи Найєма. Про це ввечері 13 травня повідомила «Українська правда» з посиланням на джерело у правоохоронних органах.

    «Затримали щойно - і викрадача, і мотоцикл», - повідомив спірозмовник.

    Раніше стало відомо, що у Масі Найєма під судом невідомі вкрали мотоцикл.

    11 травня у соцмережі було оприлюднено фото чоловіка, який викрав мотоцикл брата нардепа Найєма.

    Нагадаємо, 30 квітня в центрі Києва на депутата Мустафу Найєма було скоєно напад через інцидент на дорозі. Як повідомив нардеп Антон Геращенко, нападниками виявилися Саїтов Ахмет, 1999 року народження, Саїтов Магомед-Саліх, 1996 р. н. та Умал Тімербілатов, 1996 р. н.

    ЗМІ з'ясували, що нападники, які побили Найєма і зламали йому щелепу, є постійними відвідувачами дорогих ресторанів. Батько двох підозрюваних – Абубакар Саітов. Він є членом чеченської діаспори України, проживає у Женеві. 

    Поліція Києва розпочала кримінальне провадження через конфлікт, в якому постраждав нардеп. Подію кваліфікували як хуліганство. Додатково було відкрито справу за статтею 122 частина 1 (умисне тілесне ушкодження середнього ступеня).

    У соцмережі було оприлюднене відео моменту побиття Найєма, в якому брали участь п'ять нападників.

    Обвинуваченого у нападі на депутата громадянина Росії Магомеда-Саліх Саїтова взяли під цілодобовий домашній арешт до 30 червня. Ще двох підозрюваних - Ахмета Саїтова та Умала Тімербілатова - суд відправив під нічний домашній арешт.

    Шевченківський районний суд Києва 7 травня прийняв рішення про обрання для четвертого підозрюваного - Магомед-Аміна Абубакаровича Саїтова - запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою без визначення розміру застави

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