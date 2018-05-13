У Києві затримали чоловіка, який викрав мотоцикл брата Найєма

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Фото: pravda.com.ua Викрадач з мотоциклом

Затримання відбулось надвечір неділі

У Києві поліція затримала чоловіка, який викрав мотоцикл юриста Масі Найєма - брата нардепа Мустафи Найєма. Про це ввечері 13 травня повідомила «Українська правда» з посиланням на джерело у правоохоронних органах.

«Затримали щойно - і викрадача, і мотоцикл», - повідомив спірозмовник.

Раніше стало відомо, що у Масі Найєма під судом невідомі вкрали мотоцикл.

11 травня у соцмережі було оприлюднено фото чоловіка, який викрав мотоцикл брата нардепа Найєма.

Нагадаємо, 30 квітня в центрі Києва на депутата Мустафу Найєма було скоєно напад через інцидент на дорозі. Як повідомив нардеп Антон Геращенко, нападниками виявилися Саїтов Ахмет, 1999 року народження, Саїтов Магомед-Саліх, 1996 р. н. та Умал Тімербілатов, 1996 р. н.

ЗМІ з'ясували, що нападники, які побили Найєма і зламали йому щелепу, є постійними відвідувачами дорогих ресторанів. Батько двох підозрюваних – Абубакар Саітов. Він є членом чеченської діаспори України, проживає у Женеві.

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження через конфлікт, в якому постраждав нардеп. Подію кваліфікували як хуліганство. Додатково було відкрито справу за статтею 122 частина 1 (умисне тілесне ушкодження середнього ступеня).

У соцмережі було оприлюднене відео моменту побиття Найєма, в якому брали участь п'ять нападників.

Обвинуваченого у нападі на депутата громадянина Росії Магомеда-Саліх Саїтова взяли під цілодобовий домашній арешт до 30 червня. Ще двох підозрюваних - Ахмета Саїтова та Умала Тімербілатова - суд відправив під нічний домашній арешт.

Шевченківський районний суд Києва 7 травня прийняв рішення про обрання для четвертого підозрюваного - Магомед-Аміна Абубакаровича Саїтова - запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою без визначення розміру застави.