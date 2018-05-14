Мотоцикл брата Найєма викрали випадково - поліція

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Фото: Відділ комунікації поліції Києва Викрадач з мотоциклом

У поліції встановили, що водій залишив ключі, і зловмисник скористався цим

За підозрою у вчиненні крадіжки мотоцикла, який належить брату нардепа Мустафи Найема, правоохоронці затримали киянина 1986 року народження.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

«Встановлено, що 11 травня зловмисник випадково помітив біля судової установи мотоцикл, в якому водій залишив ключі. Скориставшись можливістю, чоловік незаконно заволодів транспортним засобом», - заявили у поліції.

Зазначається, що оперативники ретельно вивчили відео з камер спостереження, які встановлені на вулицях Києва. Це дало змогу відстежити маршрут, за яким рухався правопорушник.

Зловмисника затримали 13 травня на проспекті Перемоги у Києві.

«До цього випадку чоловік у поле зору правоохоронців не потрапляв. Мотоцикл наразі вилучено», - повідомили у поліції.

Затриманий надав пояснення слідчим Солом’янського району Києва, які у рамках розслідування кримінального провадження з’ясовують всі обставини події.

За фактом викрадення мотоцикла розслідується кримінальне провадження, яке відкрито 11 травня за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом).

Вирішується питання щодо обрання затриманому міри запобіжного заходу. Слідство триває.

Нагадаємо, 11 травня біля Апеляційного суду, розташованого у Солом’янському районі Києва, зловмисник викрав мотоцикл Масі Найєма – брата нардепа Мустафи Найєма.

У соцмережі було оприлюднено фото викрадача.

13 травня ЗМІ з посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомили про затримання зловмисника, який викрав мотоцикл Масі Найєма.

Як відомо, 30 квітня в центрі Києва на депутата Мустафу Найєма було скоєно напад через інцидент на дорозі. У соцмережі було оприлюднене відео моменту побиття Найєма, в якому брали участь п'ять нападників.

Обвинуваченого у нападі на депутата громадянина Росії Магомеда-Саліх Саїтова взяли під цілодобовий домашній арешт до 30 червня. Ще двох підозрюваних - Ахмета Саїтова та Умала Тімербілатова - суд відправив під нічний домашній арешт.

Також було прийняте рішення про обрання для четвертого підозрюваного - Магомед-Аміна Абубакаровича Саїтова - запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою без визначення розміру застави.