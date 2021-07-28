Брудна і смердюча: кияни відреагували на поради пити воду з-під крана

Кияни радять керівництву «Київводоканалу» самим пити воду з-під крана

Екснардеп, колишній в.о. голови Державної екологічної інспекції України Єгор Фірсов вважає неадекватним заклик «Київводоканалу» пити воду з-під крану, а не бутильовану. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Схоже вони там зовсім подуріли. Я б дуже хотів побачити, як керівництво водоканалу та автор цієї статті самі вип’ють води з крану. Там менеджмент навіть не мешкає в Києві, не те щоб воду пити», – сказав Фірсов.

Далі він прокоментував «ще трохи трешу із тексту».

«40% води у місті вже знезаражується без участі хлору … скоро нові технології поширяться і на решту 60% води». З урахуванням того, що воду перед постачанням змішують, то виходить що у вашому стакані лише 60% води із сполуками хлору. Дивно що не вказали, про те що наразі київський хлор має цілющій ефект та є приємним на смак та запах», – зазначив Фірсов.

У коментарях під його дописом кияни діляться світлинами води, яка тече у них з-під крана, та своєю реакцією на заклик «Київводоканалу» пити цю воду.

Фото: Марія Карпова/Facebook

«Чи можна в такому митися? Я мовчу про те, щоб наливати цю воду коту з собакою. І така картина через день по черзі то в холодній, то в гарячій трубі», – пише Марія Карпова.

«Дуже часто останнім часом йде жовта та навіть помаранчево-коричнева бурда, водою це назвати не можна, і гаряча - ледь тепла…» – додає Лариса Кісельова.

Крім того, кияни зазначають, що вода з крана останнім часом має дуже неприємний запах, навіть смердить.

Нагадаємо, «Київводоканал» навів факти на користь того, чому вода з-під крана краща, ніж бутильована.

Як повідомлялося, на покращення водопостачання Київ витратить 70 млн євро французького кредиту. Президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про ратифікацію Рамкового договору між урядом України та урядом Французької Республіки щодо офіційної підтримки проєкту з покращення водопостачання у місті Києві», який Верховна Рада ухвалила 1 липня 2021 року.