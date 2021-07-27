«Київводоканал» пояснив, чому вода з-під крана краща, ніж бутильована

За даними «Київводоканалу», вода, яка подається в домівки киян, відповідає Державним санітарним нормам і є цілком безпечною

Водоканал навів факти, чому слід користуватися водою з-під крана

Багато киян зараз купують для пиття та приготування їжі бутильовану воду або воду на розлив, а водою з-під крана користуються лише для господарсько-побутових потреб. Зважаючи на це, «Київводоканал» вирішив навести факти на користь того, чому вода з-під крана краща, ніж бутильована. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Отже, три факти про водопровідну воду в Києві:

Гарантована якість та безпека

«Вода, що, подається «Київводоканалом», проходить усі необхідні стадії очищення та знезараження, за її якістю постійно слідкують наші фахівці як в процесі водопідготовки, так і у контрольних точках міської мережі. Якість водопровідної води відповідає чинним ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», тому вода з-під крана точно буде чистою та безпечною для здоров’я», – зазначив «Київводоканал».

За даними компанії, дешева бутильована вода або та, що продається на розлив, часто не очищується належним чином, а виробники не дотримуються необхідних стандартів її виготовлення та не мають відповідних дозвільних документів.

Природній вміст мінералів

«Вода, що централізовано подається у домівки киян з наших водопровідних станцій, має природній склад мінералів необхідний для організму людини. А бутильована вода, що є в продажу, у багатьох випадках майже не містить природних солей кальцію й магнію, а це небезпечно. Систематичне вживання виключно дистильованої або близької до неї води може призвести до низки захворювань, пов’язаних із порушенням водно-сольового балансу організму», – розповіли у «Київводоканалі».

Економія часу, сил та грошей

«Якісна бутильована вода коштує недешево, до того ж її запаси потрібно постійно поповнювати. Та чи будуть витрачені зусилля виправданими? Вода, яку ми подаємо у домівки киян, відповідає Державним санітарним нормам і є цілком безпечною. Крім того, 40% води у місті вже знезаражується без участі хлору, тому така вода ще більш якісна, смачна і не має сторонніх запахів. І вже зовсім скоро нові технології поширяться і на решту 60% води», – зазначили в «Київводоканалі».

Як повідомлялося, на покращення водопостачання Київ витратить 70 млн євро французького кредиту. Президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про ратифікацію Рамкового договору між урядом України та урядом Французької Республіки щодо офіційної підтримки проєкту з покращення водопостачання у місті Києві», який Верховна Рада ухвалила 1 липня 2021 року.