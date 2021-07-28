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    Аварія на Подолі: вулиця перетворилася на річку (відео)

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    Автівки об'їжджають потоки води по трамвайній колії - Аварія на Подолі: вулиця перетворилася на річку (відео)
    Автівки об'їжджають потоки води по трамвайній колії
    Фото: скріншот із відео

    Подробиці аварія на трубопроводі поки невідомі

    На вулиці Глибочицькій стався прорив трубопроводу, внаслідок чого дорогу затопило водою. Про це повідомляє «Київ оперативний».

    «У зв’язку із спекотливою погодою місцеві комунальники вирішили влаштувати басейн на Глибочицькій», – йдеться в дописі до відео.

    Багато автівок об'їжджають потоки води по трамвайній колії.

    Наразі невідомо, сталося пошкодження тепломережі чи аварія на мережі холодного водопостачання.

    Як повідомлялося, 26 липня під мостом Патона виявили та локалізували пошкодження тепломережі. Це сталося під час планових гідравлічних випробувань. Вода водоспадом лилася у Дніпро.

    1 липня на мосту Патона в Києві стався прорив трубопроводу. Вода у вигляді водоспаду лилась у Дніпро.

    21 липня під мостом Патона під час гідравлічних випробувань аварійна бригада комунального підприємства «Київтеплоенерго» знову виявила та локалізувала пошкодження магістральної тепломережі.

    27 травня поблизу станції метро «Либідська» під час гідравлічних випробувань стався прорив тепломережі. Вода раптово заповнила усю проїжджу частину.


    Теги: Київ вода Київводоканал аварія Київтеплоенерго
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    Аварія на Подолі: вулиця перетворилася на річку (відео)