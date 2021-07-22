На покращення водопостачання Київ витратить 70 млн євро французького кредиту
Франція надає «Київводоканалу» кредит на 40 років
Президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про ратифікацію Рамкового договору між урядом України та урядом Французької Республіки щодо офіційної підтримки проєкту з покращення водопостачання у місті Києві», який Верховна Рада ухвалила 1 липня 2021 року.
«Київводоканал» нагадав, що за кредитні кошти будуть реалізовані такі проєкти:
- Впровадження технології попередження гідроударів на Дніпровській та Деснянській водопровідних станціях. Технологія попередження гідроударів забезпечить стабільну роботу водопровідного обладнання та мінімізує ризики відключення водопостачання у споживачів через аварійну ситуацію пов’язану з гідроударом, а також вторинного забруднення води у мережі.
- Впровадження технології очищення промивних вод на Деснянській водопровідній станції. Проєкт є пріоритетним до реалізації в рамках запобігання скиданню промивних вод в річку Дніпро після підготовки води, що є однією з основних екологічних проблем м. Києва, яка не вирішувалась десятиліттями. Після впровадження нової технології очистки промивних вод повністю припиниться скид продуктів очищення питної води в Русанівську протоку. Реалізація проєкту також дозволить скоротити технологічні витрати води на 7-10%, і тим самим заощадити додаткові кошти.
- Реконструкція двох водоводів діаметром 1 000 мм від Деснянської водопровідної станції ІІ-го підйому з системою контролю втрат води (загальна довжина 2-х ниток 15,2 км). Водоводи відносяться до основних магістральних мереж міста Києва, які транспортують воду з Деснянської водопровідної насосної станції ІІ-го підйому і постачають центральну частину міста (20-25% населення). Реалізація цього заходу дозволить значно зменшити втрати питної води та підвищити якість надання послуг з централізованого водопостачання.
Договір передбачає, що французькою стороною надається кредит на суму, що не перевищує 70 млн євро, і призначається для фінансування 100% реалізації проєкту та використовується для:
- фінансування контракту на придбання у Франції французьких товарів, робіт і послуг на суму не менше 70% від загальної суми кредиту;
- придбання українських або іноземних товарів, робіт і послуг на суму в межах 30% від суми кредиту;
- виконання контрактів з відповідними субпідрядниками перебуває у сфері відповідальності французького постачальника.
Для реалізації проєкту уряд Франції надає субкредит «Київводоканалу». Гарантом виконання зобов’язань субкредитного договору виступає Київська міська рада.
Кредит надається на строк 40 років включно з пільговим періодом (15 років). Відсоткова ставка за кредитом становить 0,0092% річних. Для отримання кредиту контракт має бути прийнятий до виконання не пізніше 31 грудня 2023 року.