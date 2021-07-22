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    На покращення водопостачання Київ витратить 70 млн євро французького кредиту

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    За кредитні кошти, зокрема,&nbsp;буде впроваджено технології очищення промивних вод&nbsp; - На покращення водопостачання Київ витратить 70 млн євро французького кредиту
    За кредитні кошти, зокрема, буде впроваджено технології очищення промивних вод 
    Фото з відкритих джерел

    Франція надає «Київводоканалу» кредит на 40 років

    Президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про ратифікацію Рамкового договору між урядом України та урядом Французької Республіки щодо офіційної підтримки проєкту з покращення водопостачання у місті Києві», який Верховна Рада ухвалила 1 липня 2021 року.

    «Київводоканал» нагадав, що за кредитні кошти будуть реалізовані такі проєкти:

    1. Впровадження технології попередження гідроударів на Дніпровській та Деснянській водопровідних станціях. Технологія попередження гідроударів забезпечить стабільну роботу водопровідного обладнання та мінімізує ризики відключення водопостачання у споживачів через аварійну ситуацію пов’язану з гідроударом, а також вторинного забруднення води у мережі.
    2. Впровадження технології очищення промивних вод на Деснянській водопровідній станції. Проєкт є пріоритетним до реалізації в рамках запобігання скиданню промивних вод в річку Дніпро після підготовки води, що є однією з основних екологічних проблем м. Києва, яка не вирішувалась десятиліттями. Після впровадження нової технології очистки промивних вод повністю припиниться скид продуктів очищення питної води в Русанівську протоку. Реалізація проєкту також дозволить скоротити технологічні витрати води на 7-10%, і тим самим заощадити додаткові кошти.
    3. Реконструкція двох водоводів діаметром 1 000 мм від Деснянської водопровідної станції ІІ-го підйому з системою контролю втрат води (загальна довжина 2-х ниток 15,2 км). Водоводи відносяться до основних магістральних мереж міста Києва, які транспортують воду з Деснянської водопровідної насосної станції ІІ-го підйому і постачають центральну частину міста (20-25% населення). Реалізація цього заходу дозволить значно зменшити втрати питної води та підвищити якість надання послуг з централізованого водопостачання.

    Договір передбачає, що французькою стороною надається кредит на суму, що не перевищує 70 млн євро, і призначається для фінансування 100% реалізації проєкту та використовується для:

    • фінансування контракту на придбання у Франції французьких товарів, робіт і послуг на суму не менше 70% від загальної суми кредиту;
    • придбання українських або іноземних товарів, робіт і послуг на суму в межах 30% від суми кредиту;
    • виконання контрактів з відповідними субпідрядниками перебуває у сфері відповідальності французького постачальника.

    Для реалізації проєкту уряд Франції надає субкредит «Київводоканалу». Гарантом виконання зобов’язань субкредитного договору виступає Київська міська рада.

    Кредит надається на строк 40 років включно з пільговим періодом (15 років). Відсоткова ставка за кредитом становить 0,0092% річних. Для отримання кредиту контракт має бути прийнятий до виконання не пізніше 31 грудня 2023 року.

    Теги: Київ кредит Франція Київводоканал реконструкція водопостачання
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    На покращення водопостачання Київ витратить 70 млн євро французького кредиту