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    «Не кажіть, що не бачили». Скандальну ялинку на вокзалі Києва встановлено (відео)

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    На Центральному залізничному вокзалі після скандалу встановили ялинку - «Не кажіть, що не бачили». Скандальну ялинку на вокзалі Києва встановлено (відео)
    На Центральному залізничному вокзалі після скандалу встановили ялинку
    фото: скріншот із відео

    Запалення вогнів на ялинці відбудеться увечері 24 грудня

    На Центральному залізничному вокзалі в Києві вже змонтовано новорічну ялинку. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

    «Приходьте, дивіться і не кажіть, що не бачили», – йдеться в повідомленні

    Запалення вогнів на ялинці відбудеться сьогодні о 18:00. Також у вестибюлі Центрального залізничного вокзалу планується виступ інструментального ансамблю «Рідні співи» Національної філармонії України.

    Нагадаємо, 23 грудня у Київській міській прокуратурі заявили, що звернули увагу на відсутність новорічної ялинки у холі Центрального вокзалу у Києві. Її мали відкрити до 17 грудня. Зазначили, що на встановлення та прикрасу було виділено 5 млн грн.

    Реагуючи на розпочату кримінальну справу, «Укрзалізниця» показала, як на Центральному вокзалі почали встановлювати ялинку. «Зрада» скасовується. Отже, можете бути спокійними, її зараз монтує компанія-партнер, яка була визначена через Prozorro. На Південному вокзалі ялинка була встановлена ще минулого тижня, а 19 грудня включено чарівну новорічну ілюмінацію на фасаді Центрального вокзалу. Ялинка на Центральному вокзалі точно засяє 24 грудня, напередодні Різдва», – повідомили на залізниці.

    Теги: прокуратура Київ Укрзалізниця скандал ялинка вокзал
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    «Не кажіть, що не бачили». Скандальну ялинку на вокзалі Києва встановлено (відео)