Дрони зняли новорічні ялинки України з висоти пташиного польоту (фото)

Розпочато голосування за найкращу ялинку України

Українцям дали можливість оглянути різдвяні ялинки різних міст України з висоти пташиного польоту. Пілоти дронів відзняли новорічних красунь Києва, Львова, Одеси, Харкова, Черкас та ще понад 20 міст України, щоб створити об’ємне зображення кожного святкового дерева.

На сайті проєкту ЛУН Місто кожну ялинку можна покрутити та роздивитися з різних боків, побачити святкову ілюмінацію та прикрашену територію навколо.

«Другий рік поспіль ми запускаємо проєкт аерообльотів різдвяних ялинок. У 2020-му ми реалізували його вперше, за неймовірно короткий термін – 10 днів. І отримали просто колосальний фідбек від людей, які голосували за ялинки у своїх містах. Охоплення у понад 1 мільйон! Тому цього року ми знову запустили дрони, щоб облетіти десятки українських міст. І нарешті ми презентуємо готовий продукт», – розповів автор ідеї Денис Циганок.

Усі користувачі мають можливість проголосувати за вподобану ялинку.

Нагадаємо, у переддень Дня святого Миколая, 18 грудня, засвітились вогні на головній ялинці країни на Софійській площі у Києві. Киянам та гостям столиці ялинка дуже сподобалася.

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