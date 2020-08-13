Будинки на 12 вулицях Києва залишилися без води (адреси)



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Вода відключена через плановий ремонт на мережі

У четвер, 13 серпня, Київводоканал проводить планові ремонтні роботи на мережі.

У зв'язку із цим тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

з 21:30 13 серпня до 07:00 14 серпня

вул. Володимирська, 61/11, 61Б, 63, 65, 67, 69, 71, 69А, 71, 73, 75, 77, 77А, 79, 79А, 81, 81Б, 83, 74, 76, 76Б, 78, 66-72, 71А, 77Б, 79Б, 76В;

вул. Антоновича, 8А, 8Б, 10Б;

вул. Льва Толстого, 7, 9, 13, 15

з 8:30 до 21:00 13 серпня

вул. Привітна,1, 3, 7, 76, 9, 15, 17, 19, 2, 6, 10А, 106;

вул. Локомотивна, 30, 36, 37, 37А, 38, 426, 48, 50, 56, 52;

вул. Радісна, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 76, 9, 10А, 106, 15, 17, 19;

вул. Організаторська, 3, 5, 7, 9, 13, 4, 8, 12/2, 14, 16;

вул. Провідницька, 2, 6, 8, 2/10, 18, 13, 17;

вул. Громадська, 1, 3, 5, 5А, 7, 9, 11, 13А, 15, 17, 21, 23, 25, 2/10, 4, 6, 8, 10/1, 12, 14, 16, 18, 20, 22/11, 24;

вул. Кондукторська, 3, 5, 5/1, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25А, 27, 29, 31А, 33, 35, 37 39, 41, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 42.

з 8:30 до 22:00 13 серпня

вул. Межигірська, 5, 7, 9, 13,

вул. Хорива, 21, 21/23Б, 16/7

«Просимо вибачення за можливі тимчасові незручності. Дякуємо за розуміння!» - додали у Київводоканалі.

Як повідомлялося, у середу, 12 серпня, ввечері аварійні бригади Київводоканалу ліквідували аварію, що сталася через порив на водогоні 1000 мм на вулиці Вишгородській, 152/2. Через аварію було тимчасово понижено тиск в мережі, а без водопостачання залишилися 25 вулиць.