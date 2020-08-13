Через масштабну аварію не було води на 25 вулицях Києва (список)



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Стався прорив на великому водогоні

У середу, 12 серпня, ввечері аварійні бригади Київводоканалу ліквідували аварію, що сталася через порив на водогоні 1000 мм на вулиці Вишгородській, 152/2.

Через аварію було тимчасово понижено тиск в мережі, а без водопостачання залишилися 25 вулиць.

До зони, де була відсутня холодна вода, потрапляють будинки за адресами:

вул. Кирилівська від № 100 до вул. Вишгородська;

вул. Вікентія Хвойки від вул. Кирилівська до вул. Дегтяренка;

вул. Тульчинська;

вул. Дмитрівська;

вул. Олексія Терьохіна;

вул. Новокостянтинівська від вул. Нахімова до вул. Олексія Терьохіна;

вул. Олени Теліги та Реп’яхів Яр – в/підвідні до лікарні ім. Павлова;

вул. Петропавлівська від вул. Кирилівської до № 13;

вул. Захарівська;

вул. Рилєєва;

вул. Копилівська;

пров. Рилєєва;

пров. Артезіанський;

пров. Цукровий;

вул. Сирецька від вул. Семена Скляренка до пров. Подільського;

вул. Бондарська;

вул. Розважівська;

пров. Подільський;

вул. Волховська;

вул. Садовського;

пров. Бондарський;

пров. Садовського;

вул. Куренівська;

вул. Семена Скляренка;

вул. Ливарська;

просп. Степана Бандери від вул. Куренівська до вул. Олени Теліги.

У середу ввечері водопостачання 25-ти вулиць, на яких було понижено тиск, було повністю відновлено.