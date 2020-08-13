Через масштабну аварію не було води на 25 вулицях Києва (список)
Стався прорив на великому водогоні
У середу, 12 серпня, ввечері аварійні бригади Київводоканалу ліквідували аварію, що сталася через порив на водогоні 1000 мм на вулиці Вишгородській, 152/2.
Через аварію було тимчасово понижено тиск в мережі, а без водопостачання залишилися 25 вулиць.
До зони, де була відсутня холодна вода, потрапляють будинки за адресами:
- вул. Кирилівська від № 100 до вул. Вишгородська;
- вул. Вікентія Хвойки від вул. Кирилівська до вул. Дегтяренка;
- вул. Тульчинська;
- вул. Дмитрівська;
- вул. Олексія Терьохіна;
- вул. Новокостянтинівська від вул. Нахімова до вул. Олексія Терьохіна;
- вул. Олени Теліги та Реп’яхів Яр – в/підвідні до лікарні ім. Павлова;
- вул. Петропавлівська від вул. Кирилівської до № 13;
- вул. Захарівська;
- вул. Рилєєва;
- вул. Копилівська;
- пров. Рилєєва;
- пров. Артезіанський;
- пров. Цукровий;
- вул. Сирецька від вул. Семена Скляренка до пров. Подільського;
- вул. Бондарська;
- вул. Розважівська;
- пров. Подільський;
- вул. Волховська;
- вул. Садовського;
- пров. Бондарський;
- пров. Садовського;
- вул. Куренівська;
- вул. Семена Скляренка;
- вул. Ливарська;
- просп. Степана Бандери від вул. Куренівська до вул. Олени Теліги.
У середу ввечері водопостачання 25-ти вулиць, на яких було понижено тиск, було повністю відновлено.