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    Через масштабну аварію не було води на 25 вулицях Києва (список)

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    Через масштабну аварію не було води на 25 вулицях Києва (список)

    Стався прорив на великому водогоні

    У середу, 12 серпня, ввечері аварійні бригади Київводоканалу ліквідували аварію, що сталася через порив на водогоні 1000 мм на вулиці Вишгородській, 152/2.

    Через аварію було тимчасово понижено тиск в мережі, а без водопостачання залишилися 25 вулиць.

    До зони, де була відсутня холодна вода, потрапляють будинки за адресами:

    • вул. Кирилівська від № 100 до вул. Вишгородська;
    • вул. Вікентія Хвойки від вул. Кирилівська до вул. Дегтяренка;
    • вул. Тульчинська;
    • вул. Дмитрівська;
    • вул. Олексія Терьохіна;
    • вул. Новокостянтинівська від вул. Нахімова до вул. Олексія Терьохіна;
    • вул. Олени Теліги та Реп’яхів Яр – в/підвідні до лікарні ім. Павлова;
    • вул. Петропавлівська від вул. Кирилівської до № 13;
    • вул. Захарівська;
    • вул. Рилєєва;
    • вул. Копилівська;
    • пров. Рилєєва;
    • пров. Артезіанський;
    • пров. Цукровий;
    • вул. Сирецька від вул. Семена Скляренка до пров. Подільського;
    • вул. Бондарська;
    • вул. Розважівська;
    • пров. Подільський;
    • вул. Волховська;
    • вул. Садовського;
    • пров. Бондарський;
    • пров. Садовського;
    • вул. Куренівська;
    • вул. Семена Скляренка;
    • вул. Ливарська;
    • просп. Степана Бандери від вул. Куренівська до вул. Олени Теліги.

    У середу ввечері водопостачання 25-ти вулиць, на яких було понижено тиск, було повністю відновлено.

    Київ вода Київводоканал ремонт аварія
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