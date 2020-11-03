Будинки на 15 вулицях Києва залишилися без води (адреси)
У Києві планові та аварійні відключення водопостачання
Сьогодні, 3 листопада, частина будинків Києва залишилася без води через аварійні та планові відключення.
Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.
Так, у зв`язку з пошкодженням на водопровідній мережі діаметром 600 мм на вул. Сім’ї Кульженків на час проведення аварійно-відновлювальних робіт з 3 листопада тимчасово обмежено водопостачання з можливістю відсутності води на верхніх поверхах багатоповерхових житлових будинків по вулицях:
- вул. Сокальська,
- вул. Мукачівська,
- перевулок Попова,
- вул. Попова,
- вул. Боровиковського,
- вул. Казанська,
- вул. Резервна,
- вул. Автозаводська,
- вул. Вишгородська.
Крім того, у зв'язку із проведенням планових ремонтних робіт, тимчасово буде відсутнє водопостачання за такими адресами:
з 09:00 до 00:00 3 листопада:
- вул. Кирилівська, 39, 47, 40.
з 20:00 3 листопада до 8:00 4 листопада:
- бульв. Дружби народів, 25, 25А, 27, 29А;
- вул. Приймаченко, 8б.
Також через пошкодження на мережі тимчасово відсутнє холодне водопостачання за адресами:
- вул. Литвиненко-Вольгемут, 5Б
- вул. Корсунська, 17/32
- вул. Юліуса Фучика, 13, 15.
Ремонтні бригади вже працюють над ліквідацією пошкоджень, зазначають у Київводоканалі і приносять вибачення за тимчасові незручності.