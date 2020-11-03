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    Новини

    Будинки на 15 вулицях Києва залишилися без води (адреси)

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    У домівках частини киян зникла вода - Будинки на 15 вулицях Києва залишилися без води (адреси)
    У домівках частини киян зникла вода

    У Києві планові та аварійні відключення водопостачання

    Сьогодні, 3 листопада, частина будинків Києва залишилася без води через аварійні та планові відключення.

    Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

    Так, у зв`язку з пошкодженням на водопровідній мережі діаметром 600 мм на вул. Сім’ї Кульженків на час проведення аварійно-відновлювальних робіт з 3 листопада тимчасово обмежено водопостачання з можливістю відсутності води на верхніх поверхах багатоповерхових житлових будинків по вулицях:

    • вул. Сокальська,
    • вул. Мукачівська,
    • перевулок Попова,
    • вул. Попова,
    • вул. Боровиковського,
    • вул. Казанська,
    • вул. Резервна,
    • вул. Автозаводська,
    • вул. Вишгородська.

    Крім того, у зв'язку із проведенням планових ремонтних робіт, тимчасово буде відсутнє водопостачання за такими адресами:

    з 09:00 до 00:00 3 листопада:

    • вул. Кирилівська, 39, 47, 40.

    з 20:00 3 листопада до 8:00 4 листопада:

    • бульв. Дружби народів, 25, 25А, 27, 29А;
    • вул. Приймаченко, 8б. 

    Також через пошкодження на мережі тимчасово відсутнє холодне водопостачання за адресами:

    • вул. Литвиненко-Вольгемут, 5Б
    • вул. Корсунська, 17/32
    • вул. Юліуса Фучика, 13, 15.

    Ремонтні бригади вже працюють над ліквідацією пошкоджень, зазначають у Київводоканалі і приносять вибачення за тимчасові незручності.

    Київ вода Київводоканал ремонт аварія водопостачання
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