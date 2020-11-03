Будинки на 15 вулицях Києва залишилися без води (адреси)

У Києві планові та аварійні відключення водопостачання

Сьогодні, 3 листопада, частина будинків Києва залишилася без води через аварійні та планові відключення.

Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

Так, у зв`язку з пошкодженням на водопровідній мережі діаметром 600 мм на вул. Сім’ї Кульженків на час проведення аварійно-відновлювальних робіт з 3 листопада тимчасово обмежено водопостачання з можливістю відсутності води на верхніх поверхах багатоповерхових житлових будинків по вулицях:

вул. Сокальська,

вул. Мукачівська,

перевулок Попова,

вул. Попова,

вул. Боровиковського,

вул. Казанська,

вул. Резервна,

вул. Автозаводська,

вул. Вишгородська.

Крім того, у зв'язку із проведенням планових ремонтних робіт, тимчасово буде відсутнє водопостачання за такими адресами:

з 09:00 до 00:00 3 листопада:

вул. Кирилівська, 39, 47, 40.

з 20:00 3 листопада до 8:00 4 листопада:

бульв. Дружби народів, 25, 25А, 27, 29А;

вул. Приймаченко, 8б.

Також через пошкодження на мережі тимчасово відсутнє холодне водопостачання за адресами:

вул. Литвиненко-Вольгемут, 5Б

вул. Корсунська, 17/32

вул. Юліуса Фучика, 13, 15.

Ремонтні бригади вже працюють над ліквідацією пошкоджень, зазначають у Київводоканалі і приносять вибачення за тимчасові незручності.