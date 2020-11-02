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    Новини

    Мешканців Оболоні попередили про відключення води: де і чому

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    Мешканців Оболоні попередили про відключення води: де і чому

    На мережі на вул. Сім’ї Кульженків проводитимуться аварійні роботи

    З вівторка, 3 листопада, у мешканців Оболонського району буде обмежено водопостачання.

    Про це повідомила пресслужба Київводоканалу.

    «У зв`язку з пошкодженням на водопровідній мережі діаметром 600 мм на вул. Сім’ї Кульженків на час проведення аварійно-відновлювальних робіт з 3 листопада буде тимчасово обмежено водопостачання з можливістю відсутності води на верхніх поверхах багатоповерхових житлових будинків», - йдеться в повідомленні.

    Обмеження води буде в будинках по вулицях:

    • вул. Сокальська,
    • вул. Мукачівська,
    • перевулок Попова,
    • вул. Попова,
    • вул. Боровиковського,
    • вул. Казанська,
    • вул. Резервна,
    • вул. Автозаводська,
    • вул. Вишгородська.

    Київводоканал просить вибачення за тимчасові незручності.

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