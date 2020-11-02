Мешканців Оболоні попередили про відключення води: де і чому
На мережі на вул. Сім’ї Кульженків проводитимуться аварійні роботи
З вівторка, 3 листопада, у мешканців Оболонського району буде обмежено водопостачання.
Про це повідомила пресслужба Київводоканалу.
«У зв`язку з пошкодженням на водопровідній мережі діаметром 600 мм на вул. Сім’ї Кульженків на час проведення аварійно-відновлювальних робіт з 3 листопада буде тимчасово обмежено водопостачання з можливістю відсутності води на верхніх поверхах багатоповерхових житлових будинків», - йдеться в повідомленні.
Обмеження води буде в будинках по вулицях:
- вул. Сокальська,
- вул. Мукачівська,
- перевулок Попова,
- вул. Попова,
- вул. Боровиковського,
- вул. Казанська,
- вул. Резервна,
- вул. Автозаводська,
- вул. Вишгородська.
Київводоканал просить вибачення за тимчасові незручності.