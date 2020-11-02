Мешканців Оболоні попередили про відключення води: де і чому

На мережі на вул. Сім’ї Кульженків проводитимуться аварійні роботи

З вівторка, 3 листопада, у мешканців Оболонського району буде обмежено водопостачання.

Про це повідомила пресслужба Київводоканалу.

«У зв`язку з пошкодженням на водопровідній мережі діаметром 600 мм на вул. Сім’ї Кульженків на час проведення аварійно-відновлювальних робіт з 3 листопада буде тимчасово обмежено водопостачання з можливістю відсутності води на верхніх поверхах багатоповерхових житлових будинків», - йдеться в повідомленні.

Обмеження води буде в будинках по вулицях:

вул. Сокальська,

вул. Мукачівська,

перевулок Попова,

вул. Попова,

вул. Боровиковського,

вул. Казанська,

вул. Резервна,

вул. Автозаводська,

вул. Вишгородська.

Київводоканал просить вибачення за тимчасові незручності.