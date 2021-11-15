Будинки на десятьох вулицях Києва залишилися без води (адреси)
Бригади «Київводоканалу» проводять плановий та аварійний ремонт на мережі
У понеділок, 15 листопада, через планові та аварійні відключення відсутнє холодне водопостачання в будинках на десяти вулицях Києва. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».
Так, через пошкодження на мережі відсутнє холодне водопостачання за такими адресами:
- вул. Госпітальна, 8
- вул. Гродненська, 36
- вул. Гната Хоткевича, 18
- вул. Амвросія Бучми, 1, 2, 4, 6, 6А, 6В, 6Г
- вул. Івана Миколайчука, 3/1, 5/1, 5/3, 6, 7/1, 7/2, 9А, 9Б, 9Д
- вул. Північна, 4
- вул. Святошинська, 23
- вул. Перемоги, 11, 13, 15
- вул. Волинська, 69
Крім того, з 10:00 до 18:00 15 листопада у зв'язку із плановими ремонтними роботами тимчасово відсутнє водопостачання за адресою:
- вул. Ялинкова, 2Г.
До слова, Державна екологічна інспекція Столичного округу нарахувала «Київводоканалу» штраф у розмірі понад 24 млн грн за забір підземних вод з артезіанських свердловин без спеціального дозволу на користування надрами.
З 29 жовтня до 11 листопада у «Київводоканалі» проводиться чергова позапланова перевірка Державною екологічною інспекцією Столичного округу.