Будинки на десятьох вулицях Києва залишилися без води (адреси)

Бригади «Київводоканалу» проводять плановий та аварійний ремонт на мережі

У понеділок, 15 листопада, через планові та аварійні відключення відсутнє холодне водопостачання в будинках на десяти вулицях Києва. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».

Так, через пошкодження на мережі відсутнє холодне водопостачання за такими адресами:

вул. Госпітальна, 8

вул. Гродненська, 36

вул. Гната Хоткевича, 18

вул. Амвросія Бучми, 1, 2, 4, 6, 6А, 6В, 6Г

вул. Івана Миколайчука, 3/1, 5/1, 5/3, 6, 7/1, 7/2, 9А, 9Б, 9Д

вул. Північна, 4

вул. Святошинська, 23

вул. Перемоги, 11, 13, 15

вул. Волинська, 69

Крім того, з 10:00 до 18:00 15 листопада у зв'язку із плановими ремонтними роботами тимчасово відсутнє водопостачання за адресою:

вул. Ялинкова, 2Г.

До слова, Державна екологічна інспекція Столичного округу нарахувала «Київводоканалу» штраф у розмірі понад 24 млн грн за забір підземних вод з артезіанських свердловин без спеціального дозволу на користування надрами.

З 29 жовтня до 11 листопада у «Київводоканалі» проводиться чергова позапланова перевірка Державною екологічною інспекцією Столичного округу.