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    Будинки на семи вулицях Києва залишились без води (список адрес)

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    Частина Києва без води через аварії і планові ремонти - Будинки на семи вулицях Києва залишились без води (список адрес)
    Частина Києва без води через аварії і планові ремонти
    Фото з відкритих джерел

    У п'ятьох будинках води не буде до ранку суботи

    У п’ятницю, 18 грудня, в Києві планові та аварійні відключення водопостачання. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

    Так, у зв'язку із плановими ремонтними роботами тимчасово буде відсутнє водопостачання з 08:30 18 грудня до 07:00 19 грудня за адресами:

    • вул. Липківського, 40, 38;
    • вул. Сурикова, 7, 5, 5А.

    Крім того, через аварійні пошкодження мережі сьогодні відсутнє холодне водопостачання за адресами:

    • вул. Добровольчих батальйонів, 24, 26, 28, 39, 39/1, 30А, 41;
    • вул. Йорданська, 12/1;
    • вул. Олександра Архипенка, 5;
    • вул. Зодчих, 40;
    • вул. Олександра Гаврилюка, 32-63.

    Нагадаємо, 17 грудня у Києві сталися дві великі аварії на мережі холодного водопостачання. Без води були житлові будинки, школа, офіси.

    Теги: Київ вода Київводоканал ремонт аварія водопостачання
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