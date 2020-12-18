Будинки на семи вулицях Києва залишились без води (список адрес)

Частина Києва без води через аварії і планові ремонти

У п'ятьох будинках води не буде до ранку суботи

У п’ятницю, 18 грудня, в Києві планові та аварійні відключення водопостачання. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

Так, у зв'язку із плановими ремонтними роботами тимчасово буде відсутнє водопостачання з 08:30 18 грудня до 07:00 19 грудня за адресами:

вул. Липківського, 40, 38;

вул. Сурикова, 7, 5, 5А.

Крім того, через аварійні пошкодження мережі сьогодні відсутнє холодне водопостачання за адресами:

вул. Добровольчих батальйонів, 24, 26, 28, 39, 39/1, 30А, 41;

вул. Йорданська, 12/1;

вул. Олександра Архипенка, 5;

вул. Зодчих, 40;

вул. Олександра Гаврилюка, 32-63.

Нагадаємо, 17 грудня у Києві сталися дві великі аварії на мережі холодного водопостачання. Без води були житлові будинки, школа, офіси.