Будинки на семи вулицях Києва залишились без води (список адрес)
Частина Києва без води через аварії і планові ремонти
Фото з відкритих джерел
У п'ятьох будинках води не буде до ранку суботи
У п’ятницю, 18 грудня, в Києві планові та аварійні відключення водопостачання. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.
Так, у зв'язку із плановими ремонтними роботами тимчасово буде відсутнє водопостачання з 08:30 18 грудня до 07:00 19 грудня за адресами:
- вул. Липківського, 40, 38;
- вул. Сурикова, 7, 5, 5А.
Крім того, через аварійні пошкодження мережі сьогодні відсутнє холодне водопостачання за адресами:
- вул. Добровольчих батальйонів, 24, 26, 28, 39, 39/1, 30А, 41;
- вул. Йорданська, 12/1;
- вул. Олександра Архипенка, 5;
- вул. Зодчих, 40;
- вул. Олександра Гаврилюка, 32-63.
Нагадаємо, 17 грудня у Києві сталися дві великі аварії на мережі холодного водопостачання. Без води були житлові будинки, школа, офіси.