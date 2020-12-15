Передноворічна диверсія? Київський завод шампанських вин залишився без води
На водомережі Києва масові аварії
На вул. Сирецькій, 95 у Києві сталася аварія на водомережі - пошкодження магістралі Д-400 мм.
Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.
У зв’язку з цим без водопостачання залишився Київський завод шампанських вин (вул. Сирецька,27).
Крім того, відсутнє водопостачання за такими адресами:
- вул. Сирецька, 46, 48, 52, 48А, 50
- вул. Сирецька, 54-96;
- пров. Лодигіна, 1-4
- вул. Одоєвського, 1,2 ;
- пров. Одоєвського, 3-18;
- вул. Павлоградська, 3-18;
- вул. Сирецька, 31, 33.
Київводоканал повідомляє, що орієнтовний час ліквідації пошкодження - 1 доба.
Направлено автоцистерну з питною водою на вул. Сирецька, 46-52.
Також через аварійну ситуацію по вул. Срібнокільська,24-Б (пошкодження в бойлері) без водопостачання залишились будинки за такими адресами:
- вул. Княжий Затон, 13, 15, 17, 17-А,17-Б, 19,
- вул. Срібнокільська, 20, 22-А, 24.
Роботи виконує РТМ «Дарниця».
У зв’язку з аварійною ситуацією (пошкодження трубопроводу діаметром 500 мм) по вул. Лук’янівській, 14 тимчасово відсутнє водопостачання за такими адресами:
- вул. Лук’янівська, 1, 5, 7, 9, 11, 63, 79, 65, 57, 77, 81
- вул. Глибочицька, 17
- вул. Олегівська, 42, 36, 38, 40, 44
Для забезпечення потреб споживачів направлено автоцистерну з питною водою на адресу: вул. Олегівська, 42. Також автоцистерна курсуватиме по вул. Лук’янівській.
У зв’язку з аварійною ситуацією по вул. Каштановій, 11 відсутнє водопостачання за адресами:
- з
Автоцистерна з питною водою чергуватиме за адресою: вул. Каштанова, 12.