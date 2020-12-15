Передноворічна диверсія? Київський завод шампанських вин залишився без води

Через аварію на мережі Київський завод шампанських вин без водопостачання

На водомережі Києва масові аварії

На вул. Сирецькій, 95 у Києві сталася аварія на водомережі - пошкодження магістралі Д-400 мм.

Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

У зв’язку з цим без водопостачання залишився Київський завод шампанських вин (вул. Сирецька,27).

Крім того, відсутнє водопостачання за такими адресами:

вул. Сирецька, 46, 48, 52, 48А, 50

вул. Сирецька, 54-96;

пров. Лодигіна, 1-4

вул. Одоєвського, 1,2 ;

пров. Одоєвського, 3-18;

вул. Павлоградська, 3-18;

вул. Сирецька, 31, 33.

Київводоканал повідомляє, що орієнтовний час ліквідації пошкодження - 1 доба.

Направлено автоцистерну з питною водою на вул. Сирецька, 46-52.

Також через аварійну ситуацію по вул. Срібнокільська,24-Б (пошкодження в бойлері) без водопостачання залишились будинки за такими адресами:

вул. Княжий Затон, 13, 15, 17, 17-А,17-Б, 19,

вул. Срібнокільська, 20, 22-А, 24.

Роботи виконує РТМ «Дарниця».

У зв’язку з аварійною ситуацією (пошкодження трубопроводу діаметром 500 мм) по вул. Лук’янівській, 14 тимчасово відсутнє водопостачання за такими адресами:

вул. Лук’янівська, 1, 5, 7, 9, 11, 63, 79, 65, 57, 77, 81

вул. Глибочицька, 17

вул. Олегівська, 42, 36, 38, 40, 44

Для забезпечення потреб споживачів направлено автоцистерну з питною водою на адресу: вул. Олегівська, 42. Також автоцистерна курсуватиме по вул. Лук’янівській.

У зв’язку з аварійною ситуацією по вул. Каштановій, 11 відсутнє водопостачання за адресами:

з

Автоцистерна з питною водою чергуватиме за адресою: вул. Каштанова, 12.