У Києві сталися дві масштабні аварії: без води будинки, школа, офіси
Водопостачання відключено у будинках на дев'яти вулицях Києва
У Києві сталися дві великі аварії на мережі холодного водопостачання. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.
Так, по вул. Січових стрільців, 33А сталося пошкодження магістралі діаметром 200 мм. У зв’язку з цим 17 грудня відключено водопостачання за адресами:
- вул. Січових стрільців, 22, 26А, 28А, 33А, 47, 48, 52, 55, 57, 27 (школа), 4 офіси – 30А,30Б, 55А, 55Б.
Автоцистерна з питною водою знаходиться за адресою: вул. Січових стрільців, 22-26. Також додатково направлено автоцистерну на вул. Січових стрільців, 24.
Розриття на проїжджій частині буде проводитись у нічний час, наразі розпочати роботи неможливо через інтенсивний рух громадського транспорту.
У зв'язку із аварійною ситуацією на пров. Лабораторному, 24 через пошкодження на магістралі відсутнє водопостачання за адресами:
- пров. Лабораторний 22, (5/4),24 (5/10), 26 (9/1), 26А (9/1),
- вул. Коновальця, 27, 27А (5/4).
Автоцистерна з питною водою знаходиться за адресою пров. Лабораторний, 24.
«Орієнтовний час ліквідації пошкодження доба. Ми робимо все можливе, щоб завершити ремонтні роботи якомога швидше», - повідомив Київводоканал.
Також тимчасово відсутнє холодне водопостачання за такими адресами:
- вул. Бориса Житкова, 1, 3
- вул. Яблунева, 20, 22, 22Б
- вул. Заповітна, 1-14
- пр-т. Повітрофлотський, 62
- вул. Машинобудівна, 48
- пр-т. Любомира Гузара, 19.
Нагадаємо, 15 грудня через пошкодження магістралі на вул. Сирецькій без водопостачання залишився Київський завод шампанських.