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    У Києві сталися дві масштабні аварії: без води будинки, школа, офіси

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    У домівках частини киян зникла вода - У Києві сталися дві масштабні аварії: без води будинки, школа, офіси
    У домівках частини киян зникла вода
    Фото з відкритих джерел

    Водопостачання відключено у будинках на дев'яти вулицях Києва

    У Києві сталися дві великі аварії на мережі холодного водопостачання. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

    Так, по вул. Січових стрільців, 33А сталося пошкодження магістралі діаметром 200 мм. У зв’язку з цим 17 грудня відключено водопостачання за адресами:

    • вул. Січових стрільців, 22, 26А, 28А, 33А, 47, 48, 52, 55, 57, 27 (школа), 4 офіси – 30А,30Б, 55А, 55Б.

    Автоцистерна з питною водою знаходиться за адресою: вул. Січових стрільців, 22-26. Також додатково направлено автоцистерну на вул. Січових стрільців, 24.

    Розриття на проїжджій частині буде проводитись у нічний час, наразі розпочати роботи неможливо через  інтенсивний рух громадського транспорту.

    У зв'язку із аварійною ситуацією на пров. Лабораторному, 24 через пошкодження на магістралі відсутнє водопостачання за адресами:

    • пров. Лабораторний 22, (5/4),24 (5/10), 26 (9/1), 26А (9/1),
    • вул. Коновальця, 27, 27А (5/4).

    Автоцистерна з питною водою знаходиться за адресою пров. Лабораторний, 24.

    «Орієнтовний час ліквідації пошкодження доба. Ми робимо все можливе, щоб завершити ремонтні роботи якомога швидше», - повідомив Київводоканал.

    Також тимчасово відсутнє холодне водопостачання за такими адресами:

    • вул. Бориса Житкова, 1, 3
    • вул. Яблунева, 20, 22, 22Б
    • вул. Заповітна, 1-14
    • пр-т. Повітрофлотський, 62
    • вул. Машинобудівна, 48
    • пр-т. Любомира Гузара, 19.

    Нагадаємо, 15 грудня через пошкодження магістралі на вул. Сирецькій без водопостачання залишився Київський завод шампанських.

    Теги: Київ вода Київводоканал ремонт аварія кияни водопостачання
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