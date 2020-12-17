У Києві сталися дві масштабні аварії: без води будинки, школа, офіси

Водопостачання відключено у будинках на дев'яти вулицях Києва

У Києві сталися дві великі аварії на мережі холодного водопостачання. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

Так, по вул. Січових стрільців, 33А сталося пошкодження магістралі діаметром 200 мм. У зв’язку з цим 17 грудня відключено водопостачання за адресами:

вул. Січових стрільців, 22, 26А, 28А, 33А, 47, 48, 52, 55, 57, 27 (школа), 4 офіси – 30А,30Б, 55А, 55Б.

Автоцистерна з питною водою знаходиться за адресою: вул. Січових стрільців, 22-26. Також додатково направлено автоцистерну на вул. Січових стрільців, 24.

Розриття на проїжджій частині буде проводитись у нічний час, наразі розпочати роботи неможливо через інтенсивний рух громадського транспорту.

У зв'язку із аварійною ситуацією на пров. Лабораторному, 24 через пошкодження на магістралі відсутнє водопостачання за адресами:

пров. Лабораторний 22, (5/4),24 (5/10), 26 (9/1), 26А (9/1),

вул. Коновальця, 27, 27А (5/4).

Автоцистерна з питною водою знаходиться за адресою пров. Лабораторний, 24.

«Орієнтовний час ліквідації пошкодження доба. Ми робимо все можливе, щоб завершити ремонтні роботи якомога швидше», - повідомив Київводоканал.

Також тимчасово відсутнє холодне водопостачання за такими адресами:

вул. Бориса Житкова, 1, 3

вул. Яблунева, 20, 22, 22Б

вул. Заповітна, 1-14

пр-т. Повітрофлотський, 62

вул. Машинобудівна, 48

пр-т. Любомира Гузара, 19.

Нагадаємо, 15 грудня через пошкодження магістралі на вул. Сирецькій без водопостачання залишився Київський завод шампанських.