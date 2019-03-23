З автовокзалу «Теремки» можуть зробити офісну будівлю чи торговельний центр



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Згідно з рішенням Київради, будівля залишилася у приватній власності

Автовокзал припинив свою роботу через рік після відкриття через низький попит

У Києві у 2016 році для поліпшення транспортної інфраструктури столична влада побудувала в автовокзал «Теремки». Будівництво коштувало міській казні шість мільйонів доларів. Про це пише «Хмарочос».

Як зазначається, адміністрація міста обіцяла закрити старі автовокзали, після чого перевізники прийшли б на «Теремки», але цього не сталося.

Президент будівельної компанії KAN Development Ігор Ніконов повідомив «Інтерфакс Україна», що будівництво не окупиться за будь-яких умов, проте його можна реконструювати під офіси чи супермаркет.

«Будівництво цього об’єкта було вимогою не девелопера, а Мінтранспорту, а місто таке рішення підтримувало. Чому автостанція не біля метро – ми не розуміємо, але місто вписало це в технічні умови і зобов’язало замовника (МФК Respublika)будівлю побудувати коштом компанії KAN Development в якості сплати пайової участі мікрорайону Respublika», – розповідає Ніконов.

За його словами, автовокзал припинив свою роботу за рік після відкриття через низький попит.

Згідно з рішенням Київради, будівлю залишили у приватній власності, при цьому місто мало отримати 57 мільйонів гривень доходу.

Зазначається, що для відновлення роботи автовокзалу потрібно залучити обдарованого оператора.

До слова, автовокзал розташований на відстані близько кілометра від найближчої станції метро «Теремки». Тобто, пішки туди можна дістатись за 15-20 хвилин.